KASKİ' DEN HACILAR' A YATIRIM

KASKİ Genel Müdürlüğü, geleceğe yönelik güçlü yatırımlarla Kayseri’nin daha da sağlam altyapıya kavuşması için, merkez ve ilçelerde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Hacılar ilçesinde mevcut kanalizasyon kolektör hattı, kısa sürede yenilenerek ilçe halkının hizmetine sunuldu.

İş kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış borular, değişik çaplardaki borularla yenilendi.

Diğer yandan aynı güzergâhta, içme suyu terfi ve şebeke hatları da yenilenerek sıkıntısız işleyen mevcut hatlar daha sağlıklı ve modern hale getirildi.

“HACILAR’IMIZA HAYIRLI OLSUN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin daha sağlam ve modern altyapıya kavuşması için çalışmaların sürdürdüğünü kaydederek, “KASKİ yatırımlarımız bundan sonra da hız kesmeden devam edecek” dedi.

Büyük bir titizlikle hazırlanan projelerin sırasıyla hayata geçirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:

“Şehrimizin altyapısını büyükşehirlerin yapısına uygun bir şekilde inşa ediyoruz. Altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımlar, KASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bütün gayretimiz, ‘marka şehir’ hedefinde, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek. Gerçekleştirilen yatırımlar Hacılar halkımıza hayırlı olsun.”