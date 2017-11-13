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KASKİ Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu, gündeminde bulunan 5 konuyu görüşüp karara bağlamak üzere 2017 yılı Kasım ayı Olağan Toplantısı 1. Oturumunu gerçekleştirdi.

KASKİ Genel Kurulu yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Genel Kurulda alınan kararlar şöyle: 
1.Madde: 2017 yılı yatırım programı revizesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
2. Madde : 2018 yılı yatırım programı konusunun incelenmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
3. Madde: 2018 yılı performans programı konusunun incelenmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. Madde: 2018 yılı ücret tarifeleri konusu görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5. Madde: 2018 – 2019 - 2020 yılları gelir - gider bütçesi konusunun incelenmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Kurum Haberi
 
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melih ayaz 4 ay önce

birde su fiyatında indirime gitseniz ankara yüzde 5 indirime gitmiş kayseride yüzde 7 indirime gitmeli

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