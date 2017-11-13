KASKİ Genel Kurulu yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Genel Kurulda alınan kararlar şöyle:
1.Madde: 2017 yılı yatırım programı revizesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
2. Madde : 2018 yılı yatırım programı konusunun incelenmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
3. Madde: 2018 yılı performans programı konusunun incelenmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. Madde: 2018 yılı ücret tarifeleri konusu görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5. Madde: 2018 – 2019 - 2020 yılları gelir - gider bütçesi konusunun incelenmek üzere plan bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Kurum Haberi
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