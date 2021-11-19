KASKİ, KIŞA HAZIR

Özellikle yaklaşan kış mevsimini göz önünde bulunduran KASKİ Genel Müdürlüğü, olası su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla kanalizasyon hatları ile yağmur suyu ızgaralarının temizliğini titizlikle yürütüyor.

BASKIN VE TAŞKINLARI ÖNLEMEK AMAÇLANIYOR

KASKİ ekipleri, kış mevsiminde su baskınları ve taşkınların yaşanmaması için oluşabilecek yağışlar öncesinde önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda gerek tespit edilen, gerekse vatandaşların ihbarlarıyla kanal arızaları onarılıyor. Yağışlar sonrasında cadde ve sokaklardan akan suyun ise yağmur suyu kanallarına aktarılmasını sağlayan ızgaraların temizlik ve bakımları da sürekli olarak yapılıyor. Çalışmalar kapsamında mazgallar içerisinde biriken atıklar titizlikle temizlenirken, bu sayede yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Diğer yandan KASKİ’den yapılan açıklamada, her hangi bir mağduriyet ile karşılaşılmaması için mazgallara çöp veya benzeri şeylerin atılmaması gerektiği vurgulandı.