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KASKİ Litvanyalı Öğrencileri Ağırladı

Avrupa birliği projesi dâhilinde, Litvanya’dan gelen 18 öğrenci KASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

KASKİ Litvanyalı Öğrencileri Ağırladı
Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Metin Ünal başkanlığında Litvanyadan şehrimize gelen 9 erkek ve 9 bayan öğrenci KASKİ’yi ziyaret etti. Öğrencilere, Kayseri halkına sağlıklı suyun nasıl sağlandığı ve çalışma sistemi hakkında bilgiler verildi. Daha sonrasında öğrenci grubu, KASKİ güvenlik, SCADA Sistemi ve Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini gezerek yerinde incelemelerde bulundu.
Öğrenciler merak ettikleri konular hakkında sorular sorarak KASKİ’yi yakından tanıma fırsatı buldular. Teknolojinin en son imkânlarını kullanan teknik bir kurum olduğu için hayran kaldılar. Ayrıca KASKİ’nin, Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ile çevreye duyarlı bir kurum olduğunu ifade ettiler.
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