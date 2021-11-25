KASKİ PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

KASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Yalnızca kan vermekle kalma, çevrendekileri de bu kutsal göreve teşvik et" sloganıyla belirli dönemlerde Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi’ne destek vermeye devam ediyor.

Gönüllü kan bağışı kampanyası kapsamında KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve personeller, kurulan kan bağışı stantlarında bağışta bulunarak kampanyaya sahip çıktılar.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, düzenli kan bağışının önemine değinerek, sağlıklı her bireyin kan vermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Doç. Dr. Özdemir, “Kan vermek toplumsal bir dayanışmadır. Bir hayatı kurtarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Verilen kanlar birçok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, yarın bizlerin de kan almaya ihtiyacımız olabilir. Her sağlıklı birey, ilgili kurumlara bağışlayacağı kan ile 3 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olacaktır. Herkesi düzenli olarak kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda emeği geçenlere de gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu.