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KASKİ PERSONELİNE YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nde olası bir yangın esnasında neler yapılması gerektiği ile ilgili personelleri bilinçlendirmek için “Yangın Güvenliği ve Tatbikatı” eğitimi verildi. 

KASKİ PERSONELİNE YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

KASKİ Genel Müdürlüğü, gündemine aldığı eğitici programları belirli zamanlarda uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen yangın söndürme eğitimi bu yıl da yapıldı.

AMAÇ; BİLİNÇ OLUŞTURMAK

Program kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından “Yangın Güvenliği ve Tatbikatı” eğitimi gerçekleştirildi.

 “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında KASKİ personeline ilk olarak ‘yangının oluşumu’, ‘yangının sınıfları ve müdahale şekli’ ve ‘bina tahliyesi’ konularında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra ise katılımcılara uzman ekipler tarafından yangın söndürme teknikleri, uygulamalı olarak gösterildi.

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
KASKİYangın Söndürme Eğitimi
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