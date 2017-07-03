 KASKİ’DEN “SU KESİNTİSİ” UYARISI









Su kesintisinin, sabah saat 08:00’da başlayıp, akşam saat 17:00’a kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “ Gesi Fatih mahallesi, Yavuz Sultan Selim caddesinde yapılacak olan hat yenileme ve bağlantı çalışmasından dolayı su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden Gesi Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan abonelerimiz etkilenecek.” dedi.



Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.



(Kurum haberi)







