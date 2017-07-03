Su kesintisinin, sabah saat 08:00’da başlayıp, akşam saat 17:00’a kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “ Gesi Fatih mahallesi, Yavuz Sultan Selim caddesinde yapılacak olan hat yenileme ve bağlantı çalışmasından dolayı su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiden Gesi Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan abonelerimiz etkilenecek.” dedi.
Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.
(Kurum haberi)
KASKİ’DEN “SU KESİNTİSİ” UYARISI
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce, 4 Temmuz Salı günü (yarın) Gesi Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinde kısmi su kesintisinin yapılacağı belirtildi.
03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:35
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:SU KESİNTİSİKASKİ
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.