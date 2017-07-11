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KASKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yarın (12 Temmuz Çarşamba) Erciyesevler Mahallesinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

KASKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI

Su kesintisinin, sabah saat 08.00’da başlayıp  akşam 18.00’a kadar süreceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “30 Ağustos Caddesi üzerinde yeni döşenen içme suyu hattında bağlantı çalışması yapılacak. Bu çalışmalar sırasında Erciyesevler Mahallesinde su kesintisi yaşanacak. Kesintiden bölgenin tamamı etkilenecek,” dedi.

Batukan; bu bölgede ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

(Kurum haberi)

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KASKİSU KESİNTİSİ
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