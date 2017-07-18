KASKİ’DEN SU KESİNTİSİ UYARISI

Su kesintisinin saat 08:00’da başlayıp, saat 19:00’a kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “ Bugün Gesi Fatih, Cumhuriyet ve Yeşilyurt (İldem C-D ve Kaykop) mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinin olacağı bu mahallelere yeni döşenen hatların bağlantısı yapılacak,” dedi.

Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi. (Kurum Haberi)