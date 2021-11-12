KASKİ’DEN SU SAYAÇLARI İÇİN “DON” UYARISI

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılarak kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için abonelere bazı önemli uyarılarda bulunuldu.

DONAN SAYAÇLARA ATEŞ VE SICAK SU İLE MÜDAHALE ETMEYİN

Açıkta bulunan su sayaçlarının koruyucu materyaller ile kaplanması gerektiği belirtilen açıklamada, donan su sayaçları ile borulara kesinlikle ateş veya sıcak suyla müdahale edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Her hangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Su tesisatları, iklim değişikliklerine karşı korunması en çok önem arz eden donanımlardır. Bunların en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan don olayıdır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde; açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır. Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı izocam, talaş veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak, olası bir problemin önüne geçilmelidir. Donma halinde ise sayaca, sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su elemanlarının patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermektedir. Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi’ni veya 0352 432 0 432 no'lu telefon numarasından KASKİ Genel Müdürlüğü’nü aramaları gerekmektedir.”