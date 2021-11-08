KASKİ’DEN TOMARZA’YA 3 MİLYON 229 BİN TL’LİK YATIRIM

Kayseri'nin altyapı ağını gelecek yıllara taşıma hedefiyle büyük yatırımlara imza atan KASKİ, ilçelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sağlıklı üstyapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle, altyapı yatırımlarına büyük önem veren KASKİ, mevcut altyapıyı daha da güçlendirme adına yatırım programına aldığı projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Tomarza ilçesine bağlı Sarımehmetli Mahallesi’nde 4300 metre, Cumhuriyet Mahallesi’nde 920 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı başlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde hem altyapı hem de üst yapıyı daha da modern hale getirebilmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, “KASKİ ekiplerimiz, ‘marka şehir’ hedefinde, üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için gece gündüz demeden çalışıyorlar. İlçelerimiz bizim için çok önemli. İnşallah iş tamamlandığında bölgemiz daha modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Yatırımların tüm ilçelere mevcut imkânlar dâhilinde bundan sonra da hız kesmeden süreceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“Kentimizde su ve kanalizasyon hizmetlerini eksiksiz olarak gerçekleştirerek, su ve kanalizasyon idareleri arasında örnek olan KASKİ’miz, yerel hizmet yönetim anlayışını en iyi şekilde yansıtmakta. Su ve kanalizasyon hizmetinin doğrudan hemşerilerimizin yaşam kalitesini ve sağlığını etkileyen bir kamu hizmeti olduğu bilinci içinde çalışmalarını bundan sonra da aynı şevk ile sürdürecektir. Yapılan her şey memleketimiz için. Kayseri’miz için hizmet etmeyi seviyoruz.”

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile her zaman koordineli bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, “İlçemizin sorunlarının giderilmesi noktasında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederim. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemiz daha yaşanabilir hale gelmiş olacak” dedi.

Proje kapsamında Emiruşağı, Çanakpınar ve Dadaloğlu Mahalleleri’nde ise çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.