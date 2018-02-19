KATİL ESED’DEN SAVAŞ ÇIKARACAK ADIM

Kendi halkının katili Beşar Esed, terör örgütü PKK/PYD ile anlaştı... Suriye Devlet Televizyonu son dakika haberinde "Suriye Ordusu bir kaç saate kadar Afrin'e girecek" iddiasında bulundu...

Terör örgütü PKK/PYD ile anlaşan Beşar Esed yönetimi, TSK'nın operasyon yaptığı Afrin'e ordu sokmaya hazırlanıyor... Günlerdir konuşulan iddia, Suriye devlet televizyonu tarafından da doğrulandı... Suriye televizyonu son dakika haberinde "Suriye Ordusu bir kaç saat içinde Afrin'e girecek" ifadelerini kullandı...

Rusya’nın resmi RİA haber ajansı cuma günü "Esed ile PYD anlaştı, Suriye Ordusu Afrin'e girecek" iddiasını gündeme getirmişti... Dün sabah rejim yanlısı Al Mayadeen televizyonu, Esed güçlerinin gözlemde bulunmak için terör örgütü Afrin’e öncü birlikler gönderdiği haberini vermişti...

Reuters haber ajansı da bu sabah Esed güçlerinin Afrin'e girmeye hazırlandığını duyurmuştu. Reuters'a konuşan terör örgütü YPG/PKK'ya yakın kaynaklar, PKK'nın uzantısı SDG'nin Esad rejim güçleri ile anlaştığını, Esad güçlerinin Afrin'e gireceğini iddia etti. PKK'ya yakın kaynaklara göre Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebilecekti... (İnternethaber.com))