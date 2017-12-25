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Kayak severlerin tercihi de Gevher Hotel 

Erciyes’in son yıllarda Türkiye’deki kayak merkezleri arasında öne çıkmasıyla  kent merkezinde  modern konaklama tesislerinden  biri  olan Gevher Hotel, kayak severlerin  Kayseri’deki adresi oldu.

Kayak severlerin tercihi de Gevher Hotel 

Yeni sezonun açılmasıyla birlikte çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını özellikle, yarıyıl tatili dönemindeki rezervasyonların neredeyse tamamının dolma noktasına geldiğini belirten Gevher Hotel  Genel Koordinatörü  Hüseyin Saççıoğlu durumdan memnun olduklarını söyledi.



Dağa göre çok ekonomik
Kayseri’ye gelen kayak severlerin Erciyes dağına araçla yaklaşık 20 km uzaklıkta olan hotelden 20 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabildiğini belirten Saçcıoğlu “Gevher Hotel’i tercih eden misafirlerimiz kayak dışındaki zamanlarını şehir merkezinde konaklayarak,  şehrin tarihi ve turistik yerlerini, alış veriş merkezlerini gezerek geçirebiliyorlar.



Üstelik kent merkezinde modern bir tesiste konaklamak dağdaki otellere göre çok daha ekonomik. Bütün bu avantajlar kayak severleri memnun ediyor.  Bu bakımdan daha bilinçli bir tüketici grubuna hitap ediyoruz” diye konuştu.
(Kayseri Gündem)
 

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