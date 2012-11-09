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Kaybolan Çocuk Kuyudan Çıktı

Kayseri’de ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 5 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin yaklaşık iki saatlik aramaları sonucu evlerinin yakınındaki bir kuyuda yağmurdan ıslanmış halde bulundu.

Kaybolan Çocuk Kuyudan Çıktı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi’nde kaybolan 5 yaşındaki Kıyas Biçer için mahalle sakinleri ve polis ekipleri seferber oldu. Resmi ve sivil polis ekipleri, ilk olarak mahallede görev dağılımı yaparak çocuğu el fenerleri ile aramaya başladı. Polislerin bahçe bahçe aradığı küçük Kıyas’ın yakınları da fotoğrafını bastırıp ekiplere dağıttı. Küçük çocuk, sivil polis ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde yapılan kayıp ihbarından yaklaşık iki saat sonra evlerinin 20 metre ilerisinde bir kuyuda bulundu.
Yağan yağmur nedeniyle kuyudan çıkamayan çocuğun bulunduğunu duyan ailesi kuyunun başına akın edince yetkililer tarafından kuyunun çökebileceği uyarısında bulunuldu. Kalabalığın dağıtılmasının ardından polis tarafından kuyudan yağmurdan ıslanmış halde çıkarılan çocuk bir battaniyeye sarıldı.
Kıyas'ın sağ salim bulunduğunu gören yakınları sevinçten gözyaşlarına boğulurken, önce annesinin yanına götürülen çocuk, ardından muayenesinin yapılabilmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (iha)
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