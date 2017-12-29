KAYGILIYIZ

Suudiler, Mekke'de 30 milyon hacı ve umre ziyaretçisini karşılayabilecek şekilde kutsal toprakları yeniden imar etmek istiyor. Niyet güzel fakat Arapların VIP merakı ortada.

Cidde kentinde "Mekke'yi İmar Fuar ve Konferansı" düzenlendi. Fuara kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşlar ile bakanlık ve emniyetten temsilciler katıldı.

YENİ İMAR DÜZENLEMESİ PLANLARI KONUŞULDU

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre programda, Mekke'nin 30 milyon umre ziyaretçisi ve hacıyı konuk edebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde imar ve düzenlenmesini içeren projelerin maketleri ve ayrıntıları sunuldu.

KABENİN ÇEVRESİ GENİŞLETİLECEK, OTELLER ARTACAK

Katılımcılar, Mekke'de özellikle harem çevresinde umre ziyaretçileri ve hacı kapasitesini artırmaya yönelik Kabe'nin çevresinin genişletilmesi, elektrik, su ve sağlık alanlarında yenilemeler yapılması, otel sayılarının artırılması, raylı sistemlerin çoğaltılması ve Cidde'deki havalimanının büyütülmesi gibi projeler yapılacağını aktardı.

2030 VİZYONU HEDEFLERİ

Projelerin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan son yıllarda yaklaşık 5 milyon umre ile 2 milyon civarında hacı karşılayabiliyor.



Suudilerin 2030 vizyonu için daha önce basına yansıyan projenin görseli. (AA)