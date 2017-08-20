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Kaymakam Candan Vali Yardımcısı oldu

Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İçişleri Bakanlığı "Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi” ile Çanakkale Vali Yardımcılığına atandı. Kararname ile Kayseri’de de birçok değişiklik yaşandı.

Kaymakam Candan Vali Yardımcısı oldu


İçişleri Bakanlığı "Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi" ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atanırken, büyük illerde ise birer kadın vali yardımcısı ataması yapıldığı öğrenildi.
Kararname gereği Kocasinan Kaymakamı Ali Candan Çanakkale Vali Yardımcılığına, Sarız Kaymakamı Ömer Yılmaz ise Kilis Vali Yardımcılığına atandı.



Öte yandan Hacılar Kaymakamı Mustafa Temiz Sivrice Kaymakamlığına, Ali Candan’dan boşalan Kocasinan Kaymakamlığına Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kayseri Vali Yardımcılığına Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Yeşilhisar Kaymakamlığına Yenifakılı Kaymakamı Mustan Barış İşler, Hacılar Kaymakamlığına Aksaray Vali Yardımcısı Haluk Sezen, Sarız Kaymakamlığına Uşak Ulubey Kaymakamı Ahmet Solmaz, Özvatan Kaymakamlığına ise Şefaatli Kaymakamı Menderes Topçuoğlu atandı.
Kayseri Gündem 
 
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