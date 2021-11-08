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KAYMEK'İN GENÇLİK DEĞER PROJESİNE BÜYÜK İLGİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençliğe yönelik sürdürdüğü projeleri içerisinde yer alan Değer Gençlik Projesi’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

KAYMEK'İN GENÇLİK DEĞER PROJESİNE BÜYÜK İLGİ

İlginin yoğun olduğu tanıtım toplantısında kayıt yaptıran öğrenciler ve veliler konuk edilirken, genç dostu Büyükşehir’in gençlik projesini tercih eden konuklara Değer Gençlik Projesi anlatıldı ve atölyeler gezdirildi. 

ÜCRETSİZ EĞİTİM

14-17 yaş arası (9, 10 ve 11. sınıf) gençlerin haftada 2 gün, yılda toplam 320 saat ücretsiz olarak verilecek eğitimleri içeren Değer Gençlik Projesi için kayıt yaptıran öğrenciler ve velilerin ağırladığı toplantıda konuklar bilgilendirilirken, şehrin her bölgesinde eğitim alan tüm öğrenciler söz konusu projeye www.kaymekonline.com adresinden online olarak başvuru yapabiliyor.

GENÇLERE HER ALANDA KATKI SAĞLAYACAK 7 AYRI ATÖLYEDE 25 FARKLI EĞİTİM

KAYMEK, Gençlik Merkezleri’nde ‘Değer Gençlik’ ismiyle yeni bir eğitim modelini hayata geçirerek gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini öncelemek suretiyle akademik gelişimlerine de dolaylı katkı sağlamayı hedeflerken, özel olarak tasarlanmış 7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen robotik kodlamadan, diksiyon eğitimine, Kaligrafi ve Filografi’den dijital tasarımlara kadar hemen her alanda eğitimler gerçekleştirilecek.

Kurumsal

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KaymekKayseri Büyükşehir
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