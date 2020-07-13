KAYMEK’ten 15 Temmuz'a özel sergi

Kültürel ve manevi zenginlikleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için KAYMEK’in düzenlediği “Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale - 15 Temmuz Ruhu’’ sergisi KAYMEK eğitmenleri tarafından yüzde 80 oranında atık madde kullanılarak 45 günde tamamlandı. 18 Mart 2020 tarihinde ‘’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’’ etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ‘’Çanakkale Destanı’’ isimli sergi Covid-19 nedeniyle ertelenmişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sergi yeniden düzenlenerek yeni normal süreçte ‘’Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale - 15 Temmuz Ruhu’’ adıyla ziyarete açılıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından hazırlanan ‘’Dönmeyi Düşünmeyenler 1915 Çanakkale - 15 Temmuz Ruhu’’ isimli sergide 15 Temmuz Şehitler anıtının minyatürü, Çanakkale Şehitleri Anıtı, Seyit Onbaşı, Nusret Mayın Gemisi, Kınalı Hasan, Zehirli Çivi ve Çarık, Çocuk Asker, Savaş Kahraman’larının konu edildiği ve hikayeleştirildiği 47 eser 35 eğitmen tarafından Geleneksel Türk El Sanatları teknikleriyle (ebru, çini, filografi, Maraş işi, kumaş boyama, nakış, hüsn-i hat vs.) 3 boyutlu olarak hazırlandı.

15 Temmuz Saat 11.30’da açılacak olan sergi, Kayseri Kale İçi Geçici Sergi Salonunda gerekli Covid-19 önlemleri alınarak ziyaretçilerini kabul edecektir.





