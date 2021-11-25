KAYMEK’TEN LGS VE YKS HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNE DENEME SINAVI

KAYMEK, kursiyerlerin kişisel becerilerini geliştirme, geleneksel el sanatlarını koruyarak daha iyi noktalara ve gelecek nesillere taşıma, mesleki yeterlilikleri artırabilme ve özgüven sahibi, verimli, bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirme anlayışıyla sanatsal ve mesleki kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Herkese ve her kesime hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, Gençlik Merkezleri’nde verdiği eğitimlerle, düzenlediği etütlerle, soru çözümleriyle, deneme sınavlarıyla, kulüp faaliyetleriyle, farkındalık seminerleriyle, sosyal ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor.

LGS’ye ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik sınav hazırlık kursları da düzenleyen KAYMEK Gençlik Merkezleri, gençlerin hayatın her alanında olduğu gibi sınavlarda da başarılı olmaları için hizmet veriyor.

Gençlik Merkezleri’nde sınavlara hazırlanan öğrencilerin sınav başarılarını artırmak adına sabit aralıklarla deneme sınavları düzenleyen KAYMEK, Gençlik Merkezleri’ndeki LGS ve YKS hazırlık grubu öğrencilerine ilk deneme sınavını uyguladı. 28 Kasım tarihine kadar sürecek deneme sınavları gerçek sınav formatına uygun olarak düzenleniyor.

Sınava uygun fiziki koşullarda denemeye girecek olan öğrencilerin puanları MEB ve ÖSYM sistemine uygun olarak hesaplanacak. Ölçülen bilgiler ve kazanımlar rehberlik servisi tarafından değerlendirilerek öğrencilerin sınav başarılarının artırılması sağlanacak.