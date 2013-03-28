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KAYSERAY, Kahramanmaraş'a Örnek Oldu

Büyükşehir Belediyesi'nin şehiriçi ulaşımda çığır açan raylı sistem projesini yerinde incelemek üzere Kayseri'ye gelen Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin ev sahipliğinde Kayseri'de bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

KAYSERAY, Kahramanmaraş'a Örnek Oldu
Kayseri'yi model alarak Kahramanmaraş'ta raylı sistem projesini hayata geçirmeyi hedefleyen Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, İlk olarak Başkan Özhaseki ile raylı sistemde bir süre yolculuk yaptı ve projeyi birinci ağızdan dinledi.
Ardından Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Raylı Sitem Depo Sahası'na giden Poyraz'a burada işletme personeli Gökhan Beler tarafından raylı sistemle ilgili bir brifing verildi.
"KAYSERİ'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Brifingin ardından açıklamalarda bulunan Poyraz, ara ara Kayseri'ye ziyaretlerde bulunduklarını belirterek "Kayseri artık dünya kentleri içerisinde her gün biraz daha büyüyen, gecekondunun olmadığı temiz bir kent. İnsanları da çok temiz ve sıcak" dedi.
Diğer iller gibi Kayseri'deki raylı sistem projesini yakından takip ettiklerini ifade eden Poyraz, "Kayseri ilimizde olan bu çalışma hakikaten sıra dışı bir çalışma. Bizde şehrimiz için uygulamayı düşündüğümüz bu projeyi yakından incelemek istedik. Burada da gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir ekip var. Gerek genel müdür arkadaşımız, gerekse genç mühendisler bu işe gönüllerini vermişler. Bize de çok güzel bir sunumda bulunarak proje ile ilgili bilgilerini aktardılar. Güzel ev sahipliğinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Brifingin ardından Poyraz, Başkan Özhaseki ile Raylı Sitem Depo Sahası'nı da gezerek incelemelerini noktaladı.
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