Kayseri Başbakan'a Hazırlanıyor



Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 29, şehir merkezinde ise yol yapım çalışmaları başta olmak üzere 12 ayrı yatırımın açılışı, düzenlenen törenle Başbakan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tören, 10 Şubat 2013 Pazar günü saat 13.00'de Erciyes Tekir Kapı'da gerçekleşecek.



TÖREN İÇİN ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERİ



Törene katılmak isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüsler, saat 09.00 itibariyle her semtten vatandaşları tören alanına ücretsiz olarak taşıyacak. Törende ayrıca vatandaşlara ücretsiz sucuk-ekmek ikramı yapılacak.

