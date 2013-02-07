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Kayseri Başbakan'a Hazırlanıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi başta olmak üzere şehirde yapımı tamamlanan 123 milyon 327 bin TL'lik toplam 41 ayrı yatırımın açılışını yapacak.

Kayseri Başbakan'a Hazırlanıyor

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde 29, şehir merkezinde ise yol yapım çalışmaları başta olmak üzere 12 ayrı yatırımın açılışı, düzenlenen törenle Başbakan Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Tören, 10 Şubat 2013 Pazar günü saat 13.00'de Erciyes Tekir Kapı'da gerçekleşecek.
 
TÖREN İÇİN ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERİ
 
Törene katılmak isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Otobüsler, saat 09.00 itibariyle her semtten vatandaşları tören alanına ücretsiz olarak taşıyacak. Törende ayrıca vatandaşlara ücretsiz sucuk-ekmek ikramı yapılacak.
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ALİ 5 yıl önce

ya bu sucuklar chp den mi yine.dagıtılanda yiyememiştim bu sefer kaçmaz:D

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