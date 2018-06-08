KAYSERİ BENİM KADER ARKADAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap etti. Erdoğan, 16 yıl önce Kayseri’den yola çıktıklarını hatırlatarak, Kayseri’nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, şimdi de bırakmayacağını inandıklarını söyledi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Yoldaşım, dava ve kader arkadaşım Kayseri. Biliyorsunuz yola buradan çıktık. İlk açılışımızı burada yaptık. 16 yıl önce burada yola çıktık. Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi bir kez daha Kayseri'nin desteğini istiyoruz. Türkiye 24 Haziran ile yeni yönetim sistemine adım atacak. Bu dönemde yapılacak çalışmalarla önümüzdeki yarım asra karar verilecek. Bunun için tercihlerimizi iyi yapmalıyız. Bir tarafta cumhur ittifakı var diğer tarafta kimler kimlerle yan yana görüyorsunuz değil mi?

Bunların cibilliyetini biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda hizmetlerini anlattığına dikkat çekerek, “halen yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Diğerleri ne anlatıyor ? Ülkemizi nasıl eskiye götüreceklerini anlatıyorlar? Biz bunların cibiliyetini iyi biliyoruz. Bunlara kalsa bizi 90'lara geri döndürecekler.Onlara geldiklerinde ne yaptınız diye sorun. “ dedi.

Bunlar Cello

Türkiye genelinde kent merkezlerinde açılacak olan “Millet Kıraathaneleri”nden Kayseri’ye de açılacağını kaydeden Erdoğan, “İllerimize millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar olacak. Bunun yanında internet olacak. Kahvesi çayı keki olacak. 24 saat hizmet verecek. Genci yaşlısı gelecek kitap okuyacak, dersini çalışacak, muhabbet sohbet yapacaklar. Bu kekler çaylardan ücret almak yok. Biz bu işe kafa yoruyoruz. Çıkmış konuşuyor, 'Oralarda kumar mı oynayacaklar?' diyor. O sizin işiniz. Cello bunlar cello. Kıraathane okuma evi demektir.”diye konuştu.

Konuşmasını bitirdikten sonra meydandan ayrılan Erdoğan iftarını Zincidere Komando Taburu’nda Mehmetçiklerle açacak.

Haber : Remzi YILDIRIM



