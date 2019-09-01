Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yarın iş başı yapacak

20 Temmuz'da başlayan ve 40 gün süren adli tatil 2 Eylül itibariyle sona eriyor. Adli tatil boyunca Kayseri Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalar görüldü.

Adli tatilin ardından yarın Kayseri Baro Başkanlığı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, Kayseri Adalet Komisyonu ve Kayseri İdari Yargı tarafından 2019-2020 Adli Yıl Açılış Programı ve resepsiyonu düzenlenecek.



Öte yandan HSK 1. Dairesinin kararı uyarınca, Kayseri, Diyarbakır, Van ve Trabzon'da Bölge Adliye Mahkemelerinin, 02 Eylül 2019 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine dair karar verilmişti. Bu kapsamda Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi de yarından itibaren faaliyetlerine başlayacak.



Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin ( BAM ), 7 Hukuk ve 8 Ceza Dairesinden oluşmasına, 16 Başkan, 49 üye ve 9 Savcı olmak üzere, toplam 74 kişiden müteşekkil olmasına dair açıklama ve ihtiyaç listesi, HSK'ca yayınlanmış, Kayseri Adliyesi’nde ağır ceza başkanları Dursun Büyükbaş, Melik Kahraman, Kayseri eski Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Ogün Köse ve Mustafa Arslantürk gibi isimler Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne atanmışlardı.

