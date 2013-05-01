2007 yılından bu yana Samsun 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Cevdet Erkan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. Yaptığı başarılı çalışmaların semeresini alarak, terfien Kayseri’ye atanan Cevdet Erkan’ın önümüzdeki günlerde Samsun’dan ayrılarak, yeni görevine başlaması bekleniyor.
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Belli Oldu
Samsun 1. İdare Mahkemesi Başkanı Cevdet Erkan, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na atandı.
01 Mayıs 2013 Çarşamba 12:10
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