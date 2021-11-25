KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR'İN 2022 YILI BÜTÇESİ 1 MİLYAR 800 MİLYON

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, korona virüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Başkanvekili Savruk, meclisin açılışında, Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayarak, “Toplumun adeta alın yazısını yazan, geleceğimizin mimari olan, fedakârlık, sabır ve özveri ile öğrencilerimize kalp ve gönül zenginliği sunan, geleceğimizi ve nesillerimizi şekillendiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Meclis toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 2022 Mali Yılı Bütçesi ile 16 ilçe belediyesinin bütçeleri ele alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları kabul edildi.

Buna göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar 800 milyon TL oldu.

Toplam 26 gündem maddesi ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, KASKİ Genel Kurulu da yapılarak gündemde bulunan 5 madde karara bağlandı.

Meclis Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.