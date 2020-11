KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR’DEN İZMİR’E 3 BİN BATTANİYE

İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem felaketi sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İzmir için yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte ihtiyacı olan İzmirli vatandaşlara ulaştırılmak üzere 3 bin adet battaniye gönderdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İzmir’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle duyduğu acıyı ifade ederek, İzmirlilere bir kez daha ‘yanınızdayız’ mesajı verdi.

“YANLARINDA OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK YETMEZ”

İzmir’de meydana gelen deprem sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 105’e ulaştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, İzmirli vatandaşların yanlarında olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Bir kez daha güzel İzmir’imize geçmiş olsun diyor, hem dua ediyor, hem de desteklerimizi esirgemiyoruz. Tabi gönlümüz bir tane canımızın acımasını istemezdi. Şu an itibariyle en son aldığımız bilgilerle maalesef 105 vatandaşımız, canımız bu deprem felaketinden hayatını kaybetti. Ama minik yavrularımızın kurtarılmasıyla ilgili müjdeler de geldikçe sevindik. Tabi ki sadece duygularımızla onların yanında olduğumuzu ifade etmek yetmez. Onu ta ilk geceden, ilk andan beri hep söyledik. Ama bunun yanında beklentiler ve istekler doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayserili hemşehrilerimizin hizmetkarı olan bir anlayışla elbette ki onların yanında olmayı da amaçladık.”

“3 BİN BATTANİYE GÖNDERDİK”

Başkan Büyükkılıç, İzmir için 3 bin battaniye gönderdiklerini ve başka ne ihtiyaç olursa tüm ekipler ile birlikte hazır olduklarını kaydetti. Büyükkılıç, İzmir ile Kayseri arasında her zaman bir gönül köprüsü kurduklarının altını çizerek, “Bu açıdan şu anda bizden beklenilen battaniye konusunda 3 bin tane battaniye göndermek suretiyle İzmir’e ‘biz de yanınızdayız, varız’ dedik. Başka ihtiyaçlar olursa onlar konusunda da her türlü çalışmayı yapacağımızı ifade etmek isteriz. İşin başından beri bizim ekiplerimiz hazır bekledi, yetkililerden haber geldiği an orada olacağımızı ifade ettik. O açıdan Allah’a şükürler olsun gerek AFAD, gerekse Valiliğimiz, bakanlıklarımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ekipler orada yer alıp, tüm hizmetleri yerinde hallettikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Bizler de hazır olduğumuzu, ihtiyacı olan her alanda yanlarında olacağımızı da ifade ediyorum. İzmir ile Kayseri arasında her zaman bir gönül köprüsü kurma yolunda gayret gösteriyoruz. Geçmiş olsun. Bizler, yöneticiler olarak, bu şehrin hizmetkarları olarak gerekli önlemleri almalıyız, üzerimize düşeni yapmalıyız diyorum. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.