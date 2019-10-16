Kayseri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ’nin toplam 267 milyon lirayı aşkın yatırımlarının da bulunduğu tesislerin toplu açılışını gerçekleştireceğini söyledi.



Kayseri’nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşku ile karşılayacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız katılacağı toplu açılış töreni ile şehrimize kazandırılan yüzlerce tesisin resmi açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreninde yer alan yatırımlar arasında Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 267 milyon TL olan yatırımlar da var. Ayrıca Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketimizin yaklaşık 65 milyon TL’lik yatırımları da bu törende hizmete açılacak. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu açılışı gerçekleştirilecek olan yatırımlar arasında Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, Terminal Katlı Kavşağı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvar üzerindeki taşkın kanala yapılan köprü, 15 Temmuz Bulvarı’nın 1. Etabı, Kocasinan ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Üzerindeki Yaya Üst Geçitleri, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı, Şehir İçindeki Önemli Bulvarların Yenilenmesi, Beydeğirmeni Besi Bölgesi 1. Etap Yol ve Alt Yapı Çalışmaları, Meryem Ana Kilisesi Restorasyonu, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi gibi yatırımlarımız bulunuyor. Yine yatırımlar arasında ilçelerimize yapmış olduğumuz 20 Mahallede Çocuk Oyun Parkı, 120 Mahallede Mezarlık Düzenlemeleri, 115 Mahallede 600 Bin Metrekare Kilitli Parke Yapımı, 46 Mahallede 240 Kilometre Yolda Düzenleme Çalışmaları ve yüzlerce mahallede sulama suyu ile hayvanlar için içme suyu çalışmaları da yer alıyor. Onlarca başlıkta yüzlerce tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Toplu açılış programımızda Büyükşehir Belediyemizin yanı sıra KASKİ’mizin 58 milyon TL, KCETAŞ’ımızın da yaklaşık 65 milyon TL’lik yatırımları da yer alıyor” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyaretinde şehrimizle ilgili önemli projelerle ilgili de önemli açıklamalar yapacağını dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Kahraman Ordumuzun başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de tüm dünyaya mesajlarını şehrimizden verecek” diye konuştu.

