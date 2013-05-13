Memleketi Kayseri’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için karşılama hazırlıklarına başlandı. Billboardlara ‘Kayseri’de Gül Mevsimi’ ve Sayın Cumhurbaşkanımız Hoşgeldiniz’ yazıları asıldı.
Kayseri Cumhurbaşkanı Gül'e Hazırlanıyor
17-18 Mayıs tarihleri arasında memleketi Kayseri’yi ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gelişi öncesi hazırlıklar başladı.
13 Mayıs 2013 Pazartesi 17:49
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