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Kayseri'de 19 Mayıs coşkusu

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla saat 19.19'da balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kayserililer, evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyledi.


 
Develide 19 Mayıs coşkusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce bugün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin yıl dönümünde evlerinde kalan Develililer de tüm yurtta olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinden dolayı 19 Mayıs’ı saat 19:19’da evlerinde İstiklal Marşımızı okuyarak kutlamaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine uyan Develililer, evlerini bayrakla süsleyerek 19 Mayıs’ı kutladı. Develi Belediyesi kademe binasında bütün belediye araçlarını Türk Bayraklarıyla süsleyip Develi’nin mahallelerinde konvoy halinde gezmesi de Develililerin 19 Mayıs coşkusunu daha da artırdı. Saat 19:19’da ise bütün yurtta olduğu gibi ilçemizde de 19 Mayıs’ın 101. yıl dönümü münasebetiyle, belediye hoparlöründen ve balkonlardan İstiklal Marşı söylendi.




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İHA

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