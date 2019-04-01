Kayseri'de 31 Bin 188 Oy Geçersiz Sayıldı

31 Mart Pazar günü sabah 08.00 itibari ile başlayan ve 17.00'da sona eren oy kullanma işleminde 820 bin 938 seçmen oy kullandı. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı 789 bin 511 olarak belirlenirken, itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı ise 199 oldu.

Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı 31 bin 188 olarak belirlendi.



Seçimlerde adayların aldığı oy sayıları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Mahmut Arıkan: 21 bin 688

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kurt: 4 bin 31

Türkiye Komünist Partisi Medeni Özkan: 361

Vatan Partisi Mehmet Canbulan: 2 bin 520

Adalet Ve Kalkınma Partisi Memduh Büyükkılıç: 500 bin 436

İYİ Parti Dursun Ataş: 248 bin 876

Halkların Demokratik Partisi Cevzet Işık: 4 bin 658

Demokratik Sol Parti Hayri Gülsuna: 3 bin 218

Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan: 1820

Bağımsız Aday Salih Nazlı: 1142

