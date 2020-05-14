Kayseri'de çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi

Yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 14/05/2020 tarihinde saat 11:00’da; Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Koronavirüs - Covid-19” hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddelerine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. İlimizde bulunan Kapalıçarşı, Hunat Çarşısı, Yeraltı Çarşısı, Kazancılar Çarşısı ve yeraltı geçitlerinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinde çalışan esnafın maske takarak çalışmalarına, işyerlerine maskesiz müşteri alınmamasına ve bu tip mekanların tamamında maskesiz dolaşılmamasına, özel ve kamu ortaklı tüm kurum ve kuruluşlarında (kamu ve özel bankalar, tarım kredi kooperatifleri, şeker fabrikası gibi) çalışanlar ve buralardan hizmet alanların, ilimizdeki Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalar ile Serbest Bölgedeki fabrikalar ve Toptancılar Sitesi ve Sebze Halindeki işyerlerinde çalışanlar ve buralardan hizmet alanların, ağzı ve burnu örtecek şekilde doğru kullanmak suretiyle maske takmaksızın belirtilen mekânlarda bulunmamalarına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.