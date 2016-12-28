Edinilen bilgiye göre Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda 32 şahsın evlerinde, iş yerlerindeki çalışma odalarında ve araçlarında arama yapıldığı öğrenildi.
Yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 28 şüpheli hakkında ise gerekli aramaların yapıldığı kaydedildi.
Operasyon Kayseri Adliyesi'ne de sıçradı
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PYD operasyonu adliyeye de sıçradı. Birçok adliye çalışanı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 32 şahsın ev ve iş yerlerinde arama başlatıldı.
28 Aralık 2016 Çarşamba 11:54
Edinilen bilgiye göre Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda 32 şahsın evlerinde, iş yerlerindeki çalışma odalarında ve araçlarında arama yapıldığı öğrenildi.
haberi çok hızlı girmişsiniz olay olurken adliyedeydim.