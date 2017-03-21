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Kayseri'de kapatılan derneğe operasyon: 23 gözaltı

- Kayseri'de kapatılan derneğe operasyon: 23 gözaltı

Kayseri'de kapatılan derneğe operasyon: 23 gözaltı
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 Kayseri'de KHK ile kapatılan Gönüllü Eğitimciler Derneği'ne yönelik düzenlenen operasyonda Bylock programını kullandıkları ileri sürülen 23 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneği üyesi olan ve ihraç edilen öğretmenlere yönelik olarak operasyon yapıldı. FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programı kullandığı tespit edilen 25 şüpheli için Kayseri ve Bursa’da ortak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. (İHA)

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OperasyonKayseri
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