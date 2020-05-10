Kayseri'de karantina süresi tamamlanan 242 kişi memleketlerine gönderildi

Dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle 14 gün önce Etiyopya'dan uçakla Kayseri'ye getirilen ve Hunat Öğrenci Yurdu, Melikgazi Öğrenci Yurdu ile Develi KYK yurtlarına yerleştirilen 242 kişinin karantina süresi tamamlandı. Bavulları ile yurtlardan çıkan vatandaşlara görevliler tarafından üzerinde isimlerinin yazılı olduğu etiketlerin bulunduğu çam ağaçları hediye edildi.







Karantina süresi dolan 242 vatandaş, son sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra 79 araç ile memleketleri olan 52 şehre uğurlandı.





