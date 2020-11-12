KAYSERİ'DE KARANTİNAYI İHLAL EDENE HAPİS CEZASI KAYSERİ de karantina kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ç.Ö. ye 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

KAYSERİ de karantina kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ç.Ö. ye 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.



Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu nedeniyle evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8'inci gününde karantina kuralını ihlal ederek, dışarıya çıktı. Otomobiliyle polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Ç.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Karantinaya alınan evin babasına ait olduğunu söyleyen Ç.Ö., "Düğünüm olduğu için, gerekli eşyalar ve hazırlıklar için mecburen çıkmam gerekti. Mümkünse beraatını istiyorum" dedi.



Mahkeme hakimi sanık Ç.Ö.'yü, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 1 ay 20 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Haber Merkezi