Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERİ'DE KARANTİNAYI İHLAL EDENE HAPİS CEZASI

KAYSERİ de karantina kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ç.Ö. ye 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

KAYSERİ'DE KARANTİNAYI İHLAL EDENE HAPİS CEZASI
KAYSERİ de karantina kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ç.Ö. ye 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu nedeniyle evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8'inci gününde karantina kuralını ihlal ederek, dışarıya çıktı. Otomobiliyle polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında   tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Ç.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Karantinaya alınan evin babasına ait olduğunu söyleyen Ç.Ö., "Düğünüm olduğu için, gerekli eşyalar ve hazırlıklar için mecburen çıkmam gerekti.  Mümkünse beraatını istiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi sanık Ç.Ö.'yü, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 1 ay 20 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.