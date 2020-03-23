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KAYSERİ'DE KORONA'DAN İLK ÖLÜM YAŞANDI

Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KAYSERİ'DE KORONA'DAN İLK ÖLÜM YAŞANDI

Benli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Üzüntüyle belirtmek isterim ki; bugün Kayseri'de ilk kaybımız, umreden gelen yaşlı bir misafirimiz oldu. Kendilerini havaalanından hastaneye almıştık. Bu açıdan izole ve ilk günden itibaren yakın takibimizde idi. Merhuma Allahtan rahmet diliyorum.
Bakanımızın da belirttiği gibi yurt dışından gelen vatandaşlarımızın yanında, yurt içinde de temaslı hastalarımızın artık görülüyor olması, evde kalmanın (kendi kendini izole) ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Dün itibariyle ilimizde de temaslı bir vakamız tespit edildi.
Ne kadar hazırlıklı olsakta sizlerin bu sürece uyumu çok önemli.
Toplu alanlardan uzak duralım.
Cenazelere taziyelerimizi telefonla iletelim.
Oturmalara ara verelim.
LÜTFEN
Evde Kal Kayseri"
 

Haber Merkezi

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Son DakikaKayseri KoronaKorona ölümAli Ramazan Benli
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