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Kayseri'de resmi olmayan kesin seçim sonuçları

Kayseri'de resmi olmayan kesin seçim sonuçları

Kayseri'de resmi olmayan kesin seçim sonuçları

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde resmi olmayan kesin seçim sonuçları belli oldu. 
İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde: 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ: 
Muharrem İnce: 157 bin 336 
Meral Akşener: 75 bin 921 
Recep Tayyip Erdoğan: 594 bin 346 
Selahattin Demirtaş: 6 bin 875 
Temel Karamollaoğlu: 9 bin 587 
Doğu Perinçek: Bin 257 

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ: 
Adalet ve kalkınma Partisi: 429 bin 421 
Milliyetçi Hareket Partisi: 185 bin 831 
Hür Dava Partisi: 1479 
Vatan Partisi: 1274 
Halkların Demokratik Partisi: 16 bin 193 
Cumhuriyet Halk Partisi: 103 bin 603 
Saadet Partisi: 14 bin 836 
İyi Parti: 95 bin 270 

CUMHUR İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI: 
Akkışla: 2393 
Bünyan: 13160 
Develi:32818 
Felahiye:2382 
Hacılar: 7100 
İncesu: 11764 
Kocasinan:175122 
Melikgazi: 251116 
Özvatan: 2218 
Pınarbaşı: 8187 
Sarıoğlan:6323 
Sarız: 3572 
Talas: 60527 
Tomarza: 11091 
Yahyalı: 20176 
Yeşilhisar: 7303 

MİLLET İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI: 
Akkışla:1596 
Bünyan: 4485 
Develi:7570 
Felahiye:1207 
Hacılar: 11026 
İncesu: 3508 
Kocasinan:60416 
Melikgazi: 83339 
Özvatan: 690 
Pınarbaşı: 5601 
Sarıoğlan:2731 
Sarız: 2077 
Talas: 29213 
Tomarza: 3373 
Yahyalı: 3340 
Yeşilhisar: 3437 

PARTİLERİN İLÇELERE GÖRE ALMIŞ OLDUĞU OY SAYISI: 
Akkışla: Ak Parti 1751, MHP 242, HÜDAPAR 19, Vatan Partisi 35, HDP 38, CHP 841, SP 42, İYİ Parti 713 
Bünyan: Ak Parti 8114, MHP 5046, HÜDAPAR 34, Vatan Partisi 33, HDP 416, CHP 1941, SP 340, İYİ Parti 2204 
Develi: AK Parti 22154, MHP 10664, HÜDAPAR 74 Vatan Partisi 50, HDP 205, CHP 3378, SP 590, İYİ Parti 3602 
Felahiye: Ak Parti 1580, MHP 802, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 9, HDP 16, CHP 714, SP 54, İYİ Parti 439 
Hacılar: Ak Parti 5704, MHP 1396, HÜDAPAR 16, Vatan Partisi 11, HDP 34, CHP 507, SP 97, İYİ Parti 522 
İncesu: AK Parti 8495, MHP 3268, HÜDAPAR 51, Vatan Partisi 43, HDP 659, CHP 1567, SP 326, İYİ Parti 1615 
Kocasinan: Ak Parti 123782, MHP 51340, HÜDAPAR 499, Vatan Partisi 347, HDP 5291, CHP 30334, SP 4047, İYİ Parti 26035
Melikgazi: Ak Parti 178220, MHP 72896, HÜDAPAR 514, Vatan Partisi 428, HDP 6128, CHP 39795, SP 6346, İYİ Parti 37198 
Özvatan: Ak Parti 1332, MHP 886, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 4, HDP 14, CHP 367, SP 36, İYİ Parti 287 
Pınarbaşı: AK Parti 5098, MHP 389, HÜDAPAR 41, Vatan Partisi 32, HDP 335, CHP 1929, SP 143. İYİ Parti 3529 
Sarıoğlan: Ak Parti 4156, MHP 2167, HÜDAPAR 30, Vatan Partisi 21, HDP 210, CHP 1739, SP 138, İYİ Parti 854 
Sarız: AK Parti 1936, MHP1636, HÜDAPAR 14, Vatan Partisi 19, HDP 711, CHP 1103, SP 68, İYİ Parti 906 
Talas: AK Parti 38885, MHP 21642, HÜDAPAR 86, Vatan Partisi 167, HDP 1843, CHP 14349, SP 1824, İYİ Parti 13040 
Tomarza: AK Parti 7304, MHP 3787, HÜDAPAR 23, Vatan Partisi 28, HDP 91, CHP 1723, SP 218, İYi Parti 1432 
Yahyalı: AK Parti 15505, MHP 4671, HÜDAPAR 37, Vatan Partisi 25, HDP 111, CHP 1268, SP 420, İYİ Parti 1622 
Yeşilhisar: Ak Parti 5404, MHP 1899, HÜDAPAR 27, Vatan Partisi 22, HDP 91, CHP 2048, SP 147, İYİ Parti 1242 

İHA

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