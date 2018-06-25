Kayseri'de resmi olmayan kesin seçim sonuçları

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde resmi olmayan kesin seçim sonuçları belli oldu.

İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ:

Muharrem İnce: 157 bin 336

Meral Akşener: 75 bin 921

Recep Tayyip Erdoğan: 594 bin 346

Selahattin Demirtaş: 6 bin 875

Temel Karamollaoğlu: 9 bin 587

Doğu Perinçek: Bin 257



MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

Adalet ve kalkınma Partisi: 429 bin 421

Milliyetçi Hareket Partisi: 185 bin 831

Hür Dava Partisi: 1479

Vatan Partisi: 1274

Halkların Demokratik Partisi: 16 bin 193

Cumhuriyet Halk Partisi: 103 bin 603

Saadet Partisi: 14 bin 836

İyi Parti: 95 bin 270



CUMHUR İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:

Akkışla: 2393

Bünyan: 13160

Develi:32818

Felahiye:2382

Hacılar: 7100

İncesu: 11764

Kocasinan:175122

Melikgazi: 251116

Özvatan: 2218

Pınarbaşı: 8187

Sarıoğlan:6323

Sarız: 3572

Talas: 60527

Tomarza: 11091

Yahyalı: 20176

Yeşilhisar: 7303



MİLLET İTTİFAKININ İLÇELERE GÖRE ALDIĞI OY SAYISI:

Akkışla:1596

Bünyan: 4485

Develi:7570

Felahiye:1207

Hacılar: 11026

İncesu: 3508

Kocasinan:60416

Melikgazi: 83339

Özvatan: 690

Pınarbaşı: 5601

Sarıoğlan:2731

Sarız: 2077

Talas: 29213

Tomarza: 3373

Yahyalı: 3340

Yeşilhisar: 3437



PARTİLERİN İLÇELERE GÖRE ALMIŞ OLDUĞU OY SAYISI:

Akkışla: Ak Parti 1751, MHP 242, HÜDAPAR 19, Vatan Partisi 35, HDP 38, CHP 841, SP 42, İYİ Parti 713

Bünyan: Ak Parti 8114, MHP 5046, HÜDAPAR 34, Vatan Partisi 33, HDP 416, CHP 1941, SP 340, İYİ Parti 2204

Develi: AK Parti 22154, MHP 10664, HÜDAPAR 74 Vatan Partisi 50, HDP 205, CHP 3378, SP 590, İYİ Parti 3602

Felahiye: Ak Parti 1580, MHP 802, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 9, HDP 16, CHP 714, SP 54, İYİ Parti 439

Hacılar: Ak Parti 5704, MHP 1396, HÜDAPAR 16, Vatan Partisi 11, HDP 34, CHP 507, SP 97, İYİ Parti 522

İncesu: AK Parti 8495, MHP 3268, HÜDAPAR 51, Vatan Partisi 43, HDP 659, CHP 1567, SP 326, İYİ Parti 1615

Kocasinan: Ak Parti 123782, MHP 51340, HÜDAPAR 499, Vatan Partisi 347, HDP 5291, CHP 30334, SP 4047, İYİ Parti 26035

Melikgazi: Ak Parti 178220, MHP 72896, HÜDAPAR 514, Vatan Partisi 428, HDP 6128, CHP 39795, SP 6346, İYİ Parti 37198

Özvatan: Ak Parti 1332, MHP 886, HÜDAPAR 7, Vatan Partisi 4, HDP 14, CHP 367, SP 36, İYİ Parti 287

Pınarbaşı: AK Parti 5098, MHP 389, HÜDAPAR 41, Vatan Partisi 32, HDP 335, CHP 1929, SP 143. İYİ Parti 3529

Sarıoğlan: Ak Parti 4156, MHP 2167, HÜDAPAR 30, Vatan Partisi 21, HDP 210, CHP 1739, SP 138, İYİ Parti 854

Sarız: AK Parti 1936, MHP1636, HÜDAPAR 14, Vatan Partisi 19, HDP 711, CHP 1103, SP 68, İYİ Parti 906

Talas: AK Parti 38885, MHP 21642, HÜDAPAR 86, Vatan Partisi 167, HDP 1843, CHP 14349, SP 1824, İYİ Parti 13040

Tomarza: AK Parti 7304, MHP 3787, HÜDAPAR 23, Vatan Partisi 28, HDP 91, CHP 1723, SP 218, İYi Parti 1432

Yahyalı: AK Parti 15505, MHP 4671, HÜDAPAR 37, Vatan Partisi 25, HDP 111, CHP 1268, SP 420, İYİ Parti 1622

Yeşilhisar: Ak Parti 5404, MHP 1899, HÜDAPAR 27, Vatan Partisi 22, HDP 91, CHP 2048, SP 147, İYİ Parti 1242