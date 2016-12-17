Kayseri'de şehit sayısı 14'e yükseldi Kayseri'de şehit sayısı 14'e çıktı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu söyledi. Şehit sayısının 14'e yükseldiğini belirten Prof. Kudret Doğru, ayrıca bir özel hastanedeki bir askerin de durumunun kritik olduğunu ifade etti. Prof. Kudret Doğru, "Sabah gelen hastalara derhal müdahaleler yapıldı. Çok kısa sürede yaralılara müdahale yapılması sağlandı. Bir süre sonra Bakanlarımız hastalarımızı ve bütün askerlerimizi ziyaret ettiler. Özellikle il dışından gelen hasta yakınları ile ilgili gerekli organizasyonları da yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Doğru, "İlimizde bu sabah gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısı sonrası 44 yaralı, Tıp Fakültesi Hastanemize hızla intikal ettirilmiş, bu yaralılardan 3’ü acil servisimize ulaşmadan şehit düşmüştür. Diğer 41 yaralının tedavilerine ise acil servisimizde hızla başlanmış olup, bu yaralılardan 13’ü yoğun bakım servislerimize alınmıştır. Diğer hastalar ise acildeki tedavilerinin ardından kliniklere yatırılmışlardır. Öte yandan durumu ağır olup da ameliyata alınan yaralılardan 1‘i ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmiş, hastanemizdeki şehit sayısı 4’e yükselmiştir. Hastanemizde tedavisi süren diğer yaralılarımızın şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri olarak alçakça ve haince gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını şiddet ve nefretle kınıyor; saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.