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Alınan bilgiye göre, Serkan Dilekman idaresindeki 38 GE 673 plakalı otomobil, Gesi Kavşağı'nda, Serap Fidan'ın kullandığı 38 SA 172 plakalı otomobille çarpıştı.
Kayseri'de trafik kazası: 6 yaralı
- Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:56
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