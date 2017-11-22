Kayseri'de yakalanan DAEŞ infazcısı ağlayarak itiraf etti!

Örgütteki kod adını 'Ebu Abid' olduğunu açıkladı. Ali, kardeşini DAEŞ'ten Amerikalılara ve Irakhükümetine bilgi taşıdığı için infaz ettiğini söyledi. Ali'nin kardeşini infaz ettiği görüntüleri izlediğinde ağlayarak bildiklerini itiraf etmeye başladığı öğrenildi.
'CASUSLUK YAPIYORDU'
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali ifadesinde şunları söyledi:
'Kardeşim Abdurrahman'ı DAEŞ emiri Beşir Ebu adlı şahıstan aldığım talimatla başından silahla vurarak infaz ettim. Sebebi ise (eskiden Irak polisi olarak çalışan) kardeşimin DAEŞ'in fikirlerine muhalif olması ve DAEŞ'ten aldığı bilgileri hükümete, peşmergeye ve Amerika'ya vermesidir.'
'CASUS OLMADIĞIMI İSPAT İÇİN'
'DAEŞ emiri benim de kardeşim gibi casus olup olmadığımı ispatlamam için kardeşimi vurmam gerektiğini, vurmadığım takdirde benim de kardeşim gibi casus olduğumu ve örgüt tarafından kardeşimle birlikte infaz edileceğimizi söyledi. Ben de mecbur kaldım, kardeşimi öldürdüm. Bundan dolayı çok pişmanım' (Milliyet.com.tr)
'CASUSLUK YAPIYORDU'
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ali ifadesinde şunları söyledi:
'Kardeşim Abdurrahman'ı DAEŞ emiri Beşir Ebu adlı şahıstan aldığım talimatla başından silahla vurarak infaz ettim. Sebebi ise (eskiden Irak polisi olarak çalışan) kardeşimin DAEŞ'in fikirlerine muhalif olması ve DAEŞ'ten aldığı bilgileri hükümete, peşmergeye ve Amerika'ya vermesidir.'
'CASUS OLMADIĞIMI İSPAT İÇİN'
'DAEŞ emiri benim de kardeşim gibi casus olup olmadığımı ispatlamam için kardeşimi vurmam gerektiğini, vurmadığım takdirde benim de kardeşim gibi casus olduğumu ve örgüt tarafından kardeşimle birlikte infaz edileceğimizi söyledi. Ben de mecbur kaldım, kardeşimi öldürdüm. Bundan dolayı çok pişmanım' (Milliyet.com.tr)