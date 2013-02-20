Kayseri Defterdarı Değişti

Kayseri Defterdarlığı görevini yürüten Enver Çokyiğit'in yerine Denizli Defterdarı Mehmet Özefe atandı.
Enver Çokyiğit ise Trabzon Defterdarlığına atandı.
Maliye Bakanlığı’nın atama kararnamesine göre, defterdarı değişen iller şu şekilde:
Zonguldak Defterdarlığına Adıyaman Defterdarı Şefik Tongal,
Adıyaman Defterdarlığına Bayburt Defterdarı Orhan Mutluay,
Bayburt Defterdarlığına Milli Emlak Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Davut Karadağ,
Eskişehir Defterdarlığına Çorum Defterdarı Yaşar Ahmet Özkan,
Çorum Defterdarlığına Eskişehir Defterdarı İhsan Özbay,
Trabzon Defterdarlığına Kayseri Defterdarı Enver Çokyiğit,
Kayseri Defterdarlığına Denizli Defterdarı Mehmet Özefe,
Bolu Defterdarlığına Manisa Defterdarı Zekai Dede,
Manisa Defterdarlığına Uşak Defterdarı Abdullah Kırım,
Uşak Defterdarlığına Sivas Defterdarı Duran Salihoğlu,
Sivas Defterdarlığına Bilecik Defterdarı Mehmet Koray Alper,
Bilecik Defterdarlığına Kırklareli Defterdarı Mustafa Şahin,
Kırklareli Defterdarlığına Çanakkale Defterdarı Sacide Şakar,
Çanakkale Defterdarlığına Yozgat Defterdarı Mustafa Işık,
Yozgat Defterdarlığına Artvin Defterdarı Abdurrahman Altındağ,
Artvin Defterdarlığına Rize Defterdar Yardımcısı Zeki Aydoğan,
Erzincan Defterdarlığına Elazığ Defterdarı Rıfat Özyünlü,
Elazığ Defterdarlığına Karaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Erdoğan Yıldıraner,
Karabük Defterdarlığına Kahramanmaraş Defterdarı Osman Koçaş,
Şırnak Defterdarlığına Sinop Defterdar Yardımcısı İbrahim Kulaoğlu,
Nevşehir Defterdarlığına Muş Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman,
Muş Defterdarlığına Konya Defterdar Yardımcısı Mustafa Yumuşak,
Ardahan Defterdarlığına Yozgat Defterdar Yardımcısı Mehmet Doğan atandı.
Kayseri Defterdarlığına Atanan Mehmet Özefe'nin Öz Geçmişi Şöyle:
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