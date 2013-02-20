Kayseri Defterdarı Değişti



1957 Yılında Aydın İli merkeze bağlı Mesutlu Köyünde doğdu.



İlköğrenimini burada bitirdi. Ortaokul ve lise öğrenimini Aydın'da tamamlayarak 29.11.1978 tarihinde Aydın Defterdarlığında göreve başladı. 1988 Yılında Ankara Maliye Kursunu, 1990 yılında Anadolu Üniversitesi A.Ö.F'ni bitirdi.



1988 Yılında yapılan sınav sonucunda Muğla Defterdarlığı Personel Müdür Yardımcısı, 1992 yılında yapılan sınav sonucu Burdur Defterdarlığı Personel Müdürü, 1993 yılında da Muğla Defterdarlığı Personel Müdürü olarak atandı.



1995 Yılında yapılan sınavda başarılı olarak Batman Defterdarlığına Defterdar Yardımcısı, 1996 yılında Bursa Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı olarak atandı. 2000 yılında Ardahan Defterdarı, 2005 yılında da Denizli Defterdarı olarak atanan Mehmet ÖZEFE evli ve 2 Çocuk babası olup, baskısı Maliye Bakanlığınca yaptırılan " Memnu Hakların İadesi ve Memur Olmaya Etkileri " adlı bir kitabı bulunmaktadır.