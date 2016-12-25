Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'deki hain saldırıyla ilgili yeni gelişme!

Çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan hain terör saldırısı soruşturmasını yürüten emniyet birimleri, yeni bilgilere ulaştı. Olaydan bir gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden çalındıktan sonra Gaziantep üzerinden Adana'ya ulaşan bomba yüklü kamyonetin, Kayseri’ye doğru yola çıkmadan önce bu bölgede 10 saat beklediği belirlendi. İşte katliamın güzergahı...

Kayseri'deki hain saldırıyla ilgili yeni gelişme!

 1. Komando Tugayı'ndaki askerleri çarşı iznine götüren sivil halk otobüsüne yönelik 17 Aralık'taki bombalı araçla  saldırısı soruşturmasını yürüten emniyet birimleri, bazı önemli tespitler yaptı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, olaydan bir gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden çalınan beyaz kamyonetin kullandığı  belirlendi. Çalındıktan hemen sonra cuma sabaha karşı Şanlıurfa'dan TAG Otoyolu'nu kullanarak çıkış yapan kamyonet, Gaziantep üzerinden Adana'ya ulaştı.

İKİZ PLAKA TAKILIĞ BOMBA DÜZENEĞİ YERLEŞTİRİLMİŞ

Otoyolun kadirli çıkışını kullanarak ilçe yoluna giren kamyonetin Kayseri'ye doğru yola çıkmadan önce yaklaşık 10 saat bu bölgede kaldığı belirlendi. Karayolları üzerindeki plaka tanıma sistemi ve MOBESE'lerdeki incelemelerde çalıntı aracın, "bölgede buharlaşması" sırasında çalıntı kaydının gözükmemesi için Kırıkkale'deki aynı renk ve modeldeki bir kamyonete ait sahte ikiz plakanın takılıp bomba düzeneğinin yerleştirildiği anlaşıldı.

ARA YOLLARDAN KAYSERİ'YE GEÇMİŞ

Sahte plakalı ve bomba düzeneği yüklenmiş olarak bu kez ara yollardan Kayseri'ye geçen bomba düzeneği yüklü aracın, Kozan-Feke-Saimbeyli'yi bağlayan ara yolu kullanıp Kahramanmaraş-Kayseri anayoluna çıktığı ve Pınarbaşı ilçesinden kente giriş yaptığı anlaşıldı.

ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN...

Araştırmalarda, çalıntı aracın güvenlik güçlerinin ana yollar ve otoyollardaki uygulamalardan şüphe çekmemek için ara güzergahları kullandığı değerlendiriliyor. Patlayıcı artıklarının kriminal incelemesi sonrasında, Kayseri'deki bomba düzeneğinde Beşiktaş'taki bombalı saldırıda kullanılan fabrikasyon patlayıcıların kullanıldığı tespit edildi. Kayseri'deki düzenekte de yine RDX ve TNT'nin yanı sıra yeni kullanılmaya başlanan PETN adlı kimyasalın kullanıldığı anlaşıldı.

İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Anahtar Kelimeler:
KayseriTerörGüzergah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140