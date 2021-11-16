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KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

Şifa deposu olarak bilinen gilaburu toplanması sona erdi. Kayseri ve Bünyan, Akkışla başta olmak üzere toplanan toplam gilaburu miktarının en az 500 ton olduğu ifade ediliyor.

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

Kayseri ve yöresinden topladığı gilaburuyu endüstriyel olarak işleyen ve şişeleyen Kayseri Pazarı firma Ceo'su İbrahim Talas'ın verdiği bilgiye göre Kayseri ve yöresinden en az 500 ton gilaburu toplanıyor.
Özellikle böbrek ve prostat hastaları için, rengi ve aromasıyla rahatlatıcı bir içecek olan gilaburu, ülkemiz genelinde her geçen gün daha çok tanınıyor.
Kayseri ve yöresinde, özellikle Bünyan ve Akkışla yöresinde yoğun olarak yetiştirilen ve suda saklanarak özelliğini muhafa eden gilaburu, yılın her mevsiminde özelliğini hiç kaybetmeden suyu çıkarılarak içecek olarak kullanılıyor.
Bodur dalından binbir zahmetle ancak elle toplanabilen gilaburu evlerde saklanarak kullanıldığı gibi endüstriyel olarak bidonlanarak da satılabiliyor. Ayrıca son yıllarda sıkılmış vaziyette şişelenerek içime hazır hale getirilen gilaburu suyu ülkemizle beraber dünyanın birçok ülkesinde satılmaya devam ediyor.
Kayseri ve civarında üretilen gilaburunun toplanan en az 500 tonluk bölümünün yanısıra, toplanamadığı için dalında kalan kısmı da önemli bir yekün teşkil etmekte. 

Haber Merkezi

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KayseriGilaburu
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