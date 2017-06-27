Kayseri Erkilet Havalimanı'nda uçak kazası!

Koçoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Skyline Aviation tarafından işletilen ambulans uçak İzmir'e gitmek üzere havalandığı sırada kaza yaptı.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, olay dün akşam 22:00 sıralarında Kayseri Erkilet Havalimanı'nda yaşandı. Skyline tarafından işletilen ambulans uçak, İzmir'e hasta götürmek üzere kalkış yaptığı sırada localizer antenlerine çarptı. Uçağın gövdesi ile kanatlarının birleştiği kısımda yaklaşık 25-30 santimetre çapında bir göçük meydana geldiği belirtildi.



Ambulans uçak, yaşanan kaza sonrası 8 bin feetten kalkış yaptığı meydana geri dönmek zorunda kaldı. Yakıt sızıntısı nedeniyle Kayseri Erkilet Havalimanı'nda görevli ARFF ekipleri uçağın inişi sırasında hazır bulundu.



Uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtilirken, yaşanan olayla ilgili gerekli raporların tutuldu. AirportHaber'in ulaştığı yetkililer, uçağın halen Kayseri Erkilet Havalimanı'nda teknik ekibi beklediğini ifade etti.



©AirportHaber.com ÖZEL