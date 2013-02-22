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Kayseri Eski Valileri Hakkında Suç Duyurusu

Kayseri'de Fakir Fukara Fonu’nda resmi evrakta sahtecilik yaptıkları iddia edilen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Savcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Osman Güneş'in de aralarında yer aldığı eski Kayseri valileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kayseri Eski Valileri Hakkında Suç Duyurusu
Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Ahmet Yeşiltaş ve Bayram Özkan ile tutuksuz yargılanan sanıklar Refik Yılmaz, Abdulkadir Şimşek ve Gülay Baydan ile avukatları hazır bulundu.
Davada cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ahmet Yeşiltaş ve Bayram Özkan’ın “resmi belgede sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan sanık Refik Yılmaz'ın “dolandırıcılığa yardım etmek” suçundan, tutuksuz sanık Abdulkadir Şimşek’in de “görevi kötüye kullanmak” suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savcı; eski Kayseri Valileri Osman Güneş, İbrahim Yurdakul, Nihat Canpolat, Mustafa Yıldırım, Tevfik Karabalık ve Mevlüt Bilici hakkında Kayseri Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni denetlemedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Mahkeme heyeti, bu konuda bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi.
Tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedilirken, duruşma dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.
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