KAYSERİ GÜNDEM 18 YAŞINDA

Memiş, 19 yıllık süreçte başından geçen bir diğer ilginç olayında 28 Şubat sürecinde dönemin 2. Kolordu Komutanı olan Çevik Bir’in gazetemizde yapılan bir haber dolayısıyla uyarı mektubu yazdığını ve ardından dava açıldığını söyledi. Bu davada mahkeme sürecine gelindiğinde ilk celsede beraat kararının çıktığını açıkladı. Davanın ilk celse de sonuçlanması ve beraat kararının çıkmasını kendilerini şaşırttığını ifade eden Memiş, daha sonra akşam haberlerini izlediklerinde Çevik Bir’in istifa ettiklerini gördüğünü ve davanın neden bu şekilde sonuçlandığını o zaman anladıklarını belirtti.

Memiş’in konuşmasının ardından gazetemizin yazarları ve çalışanları gazetemiz ile ilgili olumlu ve olumsuz eleştirilerini ilettiler.

Ali Dursun: Biz belli bir kurum veya siyasi grubu değil, toplumun gerçek sorunlarını önemsiyoruz. Yazarlarımızdan gelen köşe yazılarını bu noktada bazen manşete taşıyoruz. İsmail Arslan’ın amatör balıkçılar ile ilgili köşe yazısını manşete taşıdık ve amatör balıkçıların sesi olduk. Bizim yaptığımız haber ardından amatör balıkçıları dernek kurdu. Aynı şekilde Seyrani Ziraat Fakültesi’nin sorunlarını gündeme getirdik. Bu haberimizde hem yerel hem de ulusal çapta büyük bir etki oluşturdu. Ayrıca rutin haberlerimizin yansıra kültür, sanat, toplumsal ve edebiyat konularına da yer vererek farklı ufuklar açıyoruz. Biz büyüyen bir gazeteyiz ve büyüme devam edeceğiz.

Kasım Okut: Gazetenin çalışanlarına dua ediyorum. Tarihi şahsiyetlerin gazetenin kültürel sayfalarında yayınlanmasına devam edilmelidir.

Şahin Güven: İslami hassasiyetleri olan bir yerel gazetenin 18 yıl ayakta durması takdiri şayan bir durum. Cemil Meriç Hatay’da bir yerel gazetede yazmaya başlamıştı. Daha sonra herkes tarafından bilinen ve saygı duyulan biri haline geldi. Bu nedenle yerel gazeteler çok önemlidir. Yerel gazetelerin kültürel faaliyetlere daha çok yer ayırmasını isteyenlerdenim. Kayseri’de 4 tane üniversite var. Üniversitedeki aktivitelerin şehrimizle buluşturulması açısından bu aktivitelerin gazetede yer alması önemlidir. Ticarette, ekonomide, siyasette ve şehir için önemli kültürel faaliyetlere imza atmış önemli insanları tarihe not düşmek gerekiyor. Çünkü tarih kayıttan ibarettir.

Cengiz Taştan: Gazetemiz yazar kadrosuyla ilgi çekiyor. Ufak bir araştırma yaptım ve gördüm ki ne Kayseri ne de başka bir şehirde bu kadar geniş bir yazar kadrosuyla hiç karşılaşmadım.

Hacı Yakışıklı: Gazete tasarım ve içerik açısından önemli bir noktaya geldi. Kayseri’de 20’nin üzerindeki gazeteler içinde 5 ciddi gazete var. Kayseri Gündem’de bu gazetelerden biri.

Ramazan Bayraktar: Gazetenin gelişim sürecini yakından takip ediyorum. Hepimiz gazetenin nasıl bir gelişme gösterdiğini gözlemliyoruz.

Fatih Zeyrek: Yazı yazmak kolay değil. Ama düzenli bir şekilde yazı yazdığımdan dolayı mutluyum. Yazmaya devam edeceğim.

İhsan Görücü: Bir gazete okunmuyorsa yazarları iyi yazmadığından dolayıdır. Bizim gazetemiz bu sorunun üstesinden gelmiş ve birçok vilayette bulunması gereken bir gazete.

Furkan Yılmaz: Bir toplumu değiştiren en önemli kuruluş medyadır. Gazetenin ilk çıkış yıllarını hatırlıyorum. Bazı zamanlar inişli-çıkışlı zamanları oldu. Daha sonra bir gerileme yaşadı. 6-7 aylık süreçte ise istediğimiz bir gelişme gerçekleştirdi. Gazetenin son zamanlarda ki çıkışını iyi buluyorum.

Mehmet Sarıçiçek: Gazetemiz çalışanlarının yerel değerlere bağlı ve aynı zamanda yerel değerler konusunda yetkin kişiler olması gerekiyor. Gazete çalışanlarının bu şehri en iyi bilen kişilerin olması bizim değerlerimizin de yansıtılmasını sağlayacaktır.

Ayhan Baynal: Ben Kayseri Gündem’in internette yakaladığı tirajı önemsiyorum. Bunun yanında amatör sporlara önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ayhan Bingöl: 6 ayda çok güzel gelişmeler oldu. inşallah daha iyilerini bekliyoruz.

Ahmet Taş: Gazetenin ilçelerdeki kurum ve kuruluşlara da ulaşması gerekiyor. Gerekirse STK’ların ilçedeki temsilcileri ile irtibata geçilip, onların aracılığıyla haber katkısı sağlanmalı.

Hülya Şahin Uğur: 1999 yılında Kayseri Gündem’de yazmaya başladım. Belli bir süre ara verdikten sonra 2012 yılının eylül ayında tekrar gazetemizde yazmaya başladım. Ayrıca yazar bayan kadrosunun artmasından dolayı memnunum. Güçlenerek devam ediyoruz.

Eda İlhan: Kayseri’nin yemek kültürü ile ilgili yazılar yazmaya başladım. Eskişehirli biri olarak Kayseri’de böyle bir aktiviteyi gerçekleştirmekten çok mutluyum.

Sergül Vural: Arkadaş çevremde bana ne kadar yazar bir araya toplanmışsınız deniliyor. Bu kadar insanın gönün birliği yapması önemli.

Esra Yıldırım: Çağımızdaki gelişmelere göre hareket ediyoruz. Bu gelişmelere uygun hareket ettiğimizden dolayı gelişiyoruz. Yolumuz açık olsun.

Ali Özkanlı: Son 6 ayda tüm gazete çalışanlarının özverili çalışmalarını görüyoruz. Gazetedeki kültür, sanat, edebiyat yazıları da çok önemli bir görev görüyor. Böyle devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca sosyal medyanın da etkin olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

Hikmet Sarı: Burada dinlediklerim sancılı bir sürecin semeresini aldığımızı gösteriyor. Gazete bizim sesimiz. Gazetede birlikteliğin ve kardeşliğin sık sık işlenmesi lazım.

Süleyman Yaşar: Gazetede sokak röportajlarının artması gerekiyor.

Duran Uruç: İyi işlerin yapılması için emek verilmeli. Burada yapılan eleştirileri dikkate alarak inşallah bunu çalışmalarımıza yansıtacağız.

Gazetemiz 18. yılını kutlamak amacıyla gazetemiz yazarları ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Gazetemizin imtiyaz sahibi Oğuz Memiş 18. yılını dolduran Kayseri Gündem Gazetesi’nin bugünlere kolay gelmediğini belirterek şunları aktardı; “Biz gazeteyi ilk çıkarmak istediğimizde birçok zorlukla karşılaştık. 18 yıl önce kimse bizim bir gazete çıkaracağımıza inanmıyordu. Kayseri Gazeteler Cemiyeti’ne o dönem üye olmak için başvurduğumuzda ‘siz en fazla iki ay dayanır sonra kapanırsınız’ deyip bizi üyeliğe bile kabul etmediler.” 2 ay bile ayakta kalacağı düşünülmeyen gazetemizin eski muhabirlerinden Mehmet Sena Kösedağ’ın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olması ayrı bir ironi olsa gerek.