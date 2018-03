 KAYSERİ GÜNDEM’E ÜÇ ÖDÜL DAHA

7 dalda 60'a yakın eserin katıldığı yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda Yazılı Haberler dalında "Yeni Ayla Hikayesi Kayseri'den..." başlıklı haberiyle muhabirimiz Tuba Köksal birinci olurken, 1. sayfa tasarımında grafik-tasarımcımız Fatma Ural, Araştırma-İnceleme dalında da "Gökte Yaratılıp Yere İndirilen Şehir: Kudüs..." başlıklı gezi yazısıyla Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük üçüncülük ödüllerini kazandı. Bu dalda birinci ve ikinciliğe layık eser bulunamadı.



Gazetemize 2017 içinde 2 ödül daha gelmiş, Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin BYEGM’nin düzenlediği 30’uncu Yerel Medya Özendirme Yarışması'nda haber fotoğrafı dalında ‘Meydan Okuduk’ adlı çalışmasıyla Türkiye ikincisi, grafik-tasarımcımız Ufuk Çamdal da Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği Kızkalesi Medya Yarışması’nda ‘Yılın En İyi Yerel Gazete Tasarımı’ dalında birinci olmuşlardı.



6 saat sürdü



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun jüriliğinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Jüri Başkanlığını Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ'ın yaptığı toplantı Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin takdim edileceği tören ise 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de Erciyes/KardanadamTesisleri'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere Türkiye genelinden birçok seçkin davetli katılacak.



“Katılımcılara teşekkür ediyorum”



Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bütün katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum" dedi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kendi misyonunu en iyi şekilde devam ettirdiğini belirten Başkan Kösedağ, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



İŞTE DERECEYE GİREN YARIŞMACILAR



HABER (YAZILI)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ TUBA KÖKSAL KAYSERİ GÜNDEM "Yeni Ayla Hikayesi Kayseri'den...

İKİNCİ O.KAAN AKBAŞ ANADOLU HABER "Borç Ateşi..."

ÜÇÜNCÜ G.RUHSAR AKTAŞ OLAY "Yürek Burkan Feryat..."

MANSİYON ŞEYDA AŞATIR DENİZ POSTASI "Sokak Çocuklarına Şefkat Eli..."

MANSİYON YASİN DALKILIÇ DHA "Yanlış Oyun..."



HABER (GÖRSEL)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ AHMET ÜNAL 38 KENT TV "Otomobili Çekme Halatı Yerine Bacaklarını Kullandı..."

İKİNİCİ NAİM GÜLVEREN KANAL 38 "Krize Neden oldu..."

ÜÇÜNCÜ D. DENİZ ÖZKAN TV1 "Görme Engelli Aile..."



SPOR (HABER)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ İLYAS KAPLAN MEYDAN "Baba Kız Mezuniyetlerini Yamaç Paraşütü Yaparak Kutladılar..."

İKİNCİ ALİ GÖÇ İHLAS HABER AJANSI "Engelli Berkay'ın Tek Hedefi Milli Takım..."

ÜÇÜNCÜ ERHAN KAN BÜYÜK KAYSERİ "Bir Başarı Hikayesi..."



MİZANPAJ (TASARIM)

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ MALİK ÖZCAN K. ANADOLU HABER 1. Sayfa Mizanpajı

İKİNCİ GÜLDEN ÇOKTAN MEYDAN 1. Sayfa Mizanpajı

ÜÇÜNCÜ FATMA URAL GÜNDEM 1. Sayfa Mizanpajı

MANSİYON REYHAN ÖZTEMİR KAYSERİ HABER 1. Sayfa Mizanpajı

MANSİYON MEHMET NİLKALI EHABER 1. SAYFA MİZANPAJI





FOTOĞRAF

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ SERCAN KÜÇÜKŞAHİN ANADOLU AJANSI "At Üstünde Dans Ediyor..."

İKİNCİ ALPARSLAN ÖTÜKEN İHLAS HABER AJANSI "Anneler Gününde En Büyük Acıyı Yaşadı..."

ÜÇÜNCÜ OLCAY DÜZGÜN DOĞAN HABER AJANSI "Uyuşturucu Zanlısı Kadın Muhabirin Boynunu Sıktı...



ARAŞTIRMA-İNCELEME

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ HİÇBİR ESER BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

İKİNCİ HİÇBİR ESER İKİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

ÜÇÜNCÜ RİFAT YÖRÜK GÜNDEM "Gökte Yaratılıp Yere İndirilen Şehir: Kudüs..."



RÖPORTAJ

DERECESİ ADI SOYADI KURUMU HABER KONUSU

BİRİNCİ HİÇBİR ESER BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

İKİNCİ HİÇBİR ESER İKİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.

ÜÇÜNCÜ MURAT ASİL ANADOLU AJANSI "Kardeşinin Gözünden Ömer Halis Demir..."





(Kayseri Gündem)