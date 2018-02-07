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 KAYSERİ GÜNDEM’E ÜÇ ÖDÜL DAHA

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği "KGC Ödüllü Medya Yarışması" sonuçlandı. Üç ödül kazanan gazetemiz yarışmada en başarılı medya kuruluşu oldu. Daha önce de 2 ödül kazanan Kayseri Gündem 2017’yi toplam 5 ödülle kapatmış oldu.

 KAYSERİ GÜNDEM’E ÜÇ ÖDÜL DAHA

7 dalda 60'a yakın eserin katıldığı yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda Yazılı Haberler dalında "Yeni Ayla Hikayesi Kayseri'den..." başlıklı haberiyle muhabirimiz Tuba Köksal birinci olurken, 1. sayfa tasarımında grafik-tasarımcımız Fatma Ural, Araştırma-İnceleme dalında da "Gökte Yaratılıp Yere İndirilen Şehir: Kudüs..." başlıklı gezi yazısıyla Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük üçüncülük ödüllerini kazandı. Bu dalda birinci ve ikinciliğe layık eser bulunamadı.

Gazetemize 2017 içinde 2 ödül daha gelmiş, Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin BYEGM’nin düzenlediği 30’uncu Yerel Medya Özendirme Yarışması'nda haber fotoğrafı dalında ‘Meydan Okuduk’ adlı çalışmasıyla Türkiye ikincisi, grafik-tasarımcımız Ufuk Çamdal da Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği Kızkalesi Medya Yarışması’nda  ‘Yılın En İyi Yerel Gazete Tasarımı’ dalında birinci olmuşlardı.

6 saat sürdü

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun jüriliğinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.  Jüri Başkanlığını Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ'ın yaptığı toplantı Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerinin takdim edileceği tören ise 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de Erciyes/KardanadamTesisleri'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere Türkiye genelinden birçok seçkin davetli katılacak.     

“Katılımcılara teşekkür ediyorum”

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bütün katılımcılara şükranlarımı  sunuyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum" dedi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kendi misyonunu en iyi şekilde devam ettirdiğini belirten Başkan Kösedağ, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İŞTE DERECEYE GİREN YARIŞMACILAR

HABER (YAZILI)
DERECESİ      ADI SOYADI                 KURUMU                       HABER KONUSU
BİRİNCİ           TUBA KÖKSAL            KAYSERİ GÜNDEM     "Yeni Ayla Hikayesi Kayseri'den...
İKİNCİ             O.KAAN AKBAŞ          ANADOLU HABER       "Borç Ateşi..."
ÜÇÜNCÜ        G.RUHSAR AKTAŞ    OLAY                              "Yürek Burkan Feryat..."
MANSİYON    ŞEYDA AŞATIR          DENİZ POSTASI            "Sokak Çocuklarına Şefkat Eli..."
MANSİYON    YASİN DALKILIÇ         DHA                               "Yanlış Oyun..."

HABER (GÖRSEL)
DERECESİ        ADI SOYADI               KURUMU                       HABER KONUSU
BİRİNCİ              AHMET ÜNAL           38 KENT TV                   "Otomobili Çekme Halatı Yerine Bacaklarını Kullandı..."
İKİNİCİ                NAİM GÜLVEREN    KANAL 38                       "Krize Neden oldu..."
ÜÇÜNCÜ            D. DENİZ ÖZKAN     TV1                                  "Görme Engelli Aile..."
                            
SPOR (HABER)
DERECESİ        ADI SOYADI           KURUMU                           HABER KONUSU
BİRİNCİ              İLYAS KAPLAN     MEYDAN    "Baba Kız Mezuniyetlerini Yamaç Paraşütü Yaparak Kutladılar..."
İKİNCİ                 ALİ GÖÇ               İHLAS HABER AJANSI    "Engelli Berkay'ın Tek Hedefi Milli Takım..."
ÜÇÜNCÜ            ERHAN KAN         BÜYÜK KAYSERİ    "Bir Başarı Hikayesi..."

MİZANPAJ (TASARIM)
DERECESİ         ADI SOYADI                 KURUMU                         HABER KONUSU
BİRİNCİ              MALİK ÖZCAN             K. ANADOLU HABER    1. Sayfa Mizanpajı
İKİNCİ                GÜLDEN ÇOKTAN       MEYDAN                        1. Sayfa Mizanpajı
ÜÇÜNCÜ            FATMA URAL              GÜNDEM                        1. Sayfa Mizanpajı
MANSİYON        REYHAN ÖZTEMİR     KAYSERİ HABER           1. Sayfa Mizanpajı
MANSİYON         MEHMET NİLKALI       EHABER                        1. SAYFA MİZANPAJI


FOTOĞRAF
DERECESİ        ADI SOYADI                          KURUMU    HABER KONUSU
BİRİNCİ             SERCAN KÜÇÜKŞAHİN        ANADOLU AJANSI    "At Üstünde Dans Ediyor..."
İKİNCİ                ALPARSLAN ÖTÜKEN         İHLAS HABER AJANSI    "Anneler Gününde En Büyük Acıyı Yaşadı..."
ÜÇÜNCÜ          OLCAY DÜZGÜN                  DOĞAN HABER AJANSI    "Uyuşturucu Zanlısı Kadın Muhabirin Boynunu Sıktı...

ARAŞTIRMA-İNCELEME
DERECESİ       ADI SOYADI    KURUMU    HABER KONUSU
BİRİNCİ            HİÇBİR ESER BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.
İKİNCİ               HİÇBİR ESER İKİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.
ÜÇÜNCÜ           RİFAT YÖRÜK    GÜNDEM    "Gökte Yaratılıp Yere İndirilen Şehir: Kudüs..."

RÖPORTAJ
DERECESİ        ADI SOYADI    KURUMU    HABER KONUSU
BİRİNCİ             HİÇBİR ESER BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.
İKİNCİ                HİÇBİR ESER İKİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLEMEDİ.
ÜÇÜNCÜ            MURAT ASİL    ANADOLU AJANSI    "Kardeşinin Gözünden Ömer Halis Demir..."


(Kayseri Gündem)

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