KAYSERİ GÜNDEM’E ÜÇ ÖDÜL 

Erciyes Kardanadam Tesislerinde akşam yemeği sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde Yazılı Haberler dalında "Yeni Ayla Hikayesi Kayseri'den..." başlıklı haberiyle birinci olan muhabirimiz Tuba Köksal ödülünü Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ’den alırken;1. sayfa tasarımında üçüncü olan grafik-tasarımcımız Fatma Ural ’a, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,Araştırma-İnceleme dalında da "Gökte Yaratılıp Yere İndirilen Şehir: Kudüs..." başlıklı gezi yazısıyla üçüncü olan Genel Yayın Yönetmenimiz Rıfat Yörük ’e de Ak Parti Milletvekili İsmail Tamer takdim etti.Ödül töreninde konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Kösedağ, Kayseri Basınının ülkemize yapılan her türlü terör saldırılarında devletinin yanında olduğunu bundan sonra da olacağını söyledi. Kösedağ, şunları kaydetti; “ Kayseri de görev yapan Basın mensupları Kayseri halkının gözü kulağı olma yolunda kanunlar çerçevesinde görev yapıyor. Gazeteciler cemiye yönetim kurulu olarak meslektaşlarımıza bir süredir ev sahibi olmaları için çalışmalar başlattık. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, tüm kapıların açılmasına vesile oluyorlar. Burada kendisine meslektaşlarım adına şükranlarımızı sunuyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.”Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin üç tarafının denizle çevrili ama neredeyse her tarafının düşmanla çevrili olduğunu söyledi.Son birkaç yıldır yaşadıkları olaylara bakılmasını isteyen Özhaseki, içeride bir PKK belası, eli silahlı cani bir örgüt olduğunu, bunların sivilleri, masumları vurduğunu belirtti.Türkiye'yi de bölmek isteyen bu terör örgütünün her türlü vahşeti işlediğine fakat Avrupa'nın suçluları kucağına alarak vermediğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, "FETÖ diye bir bela örgüt çıktı. O da ihtilal denemesinde bulundu, masum 250 kişiyi şehit etti, binlerce insanı yaraladı. Onun da failleri belli. Onlar da kaçıyor Batı'ya sığınıyor, Batı bunları da vermiyor. Özgürlüklere inandığı için, insan haklarına saygılı olduğu için, medeni olduğu için mi vermiyor? Aynı Batı IŞİD diye bir belayı başta ABD olmak üzere, bir proje örgütü Suriye'ye koyuyor, sonra IŞİD'i yok edebilmek adına buraya koşup geliyor." diye konuştu.Batı'nın ikiyüzlülüğünün zirve yaptığı bir ortamda olunduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:"Buradan kaçan katillere kucak açıyorlar. Türkiye'den giden ne kadar cani varsa kucak açıyorlar, besliyorlar. İçinizde niye bazı mültecileri beslemiyorsunuz da katilleri besliyorsunuz? Bunları sormayacak mıyız? İşte bunları eskiden de biliyordum ama gücümüz yetmiyordu, seslice söylemiyorduk. Şimdi gür bir sesle söylüyoruz. Bunlara karşı mücadeleyi Allah'ın izniyle veriyoruz. Önemli olan birliğimiz ve beraberliğimiz."Tören, ödüllerin dağıtılmasının ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.