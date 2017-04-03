Kayseri Gündem’in büyük başarısı

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin, BYEGM’nin düzenlediği ve çeşitli dallarda 63 ilden 629 eserin katıldığı 30’uncu Yerel Medya Özendirme Yarışması'nda haber fotoğrafı dalında ‘Meydan Okuduk’ adlı çalışmasıyla Türkiye ikincisi oldu. Gültekin önümüzdeki hafta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan törenle ödülünü alacak.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, bu yıl 15 Temmuz’un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen “30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması”nın kazananları belli oldu.
Kayseri Gündem’den büyük başarı
Yarışmada gazetemiz de büyük bir başarı elde etti. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin haber fotoğrafı dalında ikinciliğe layık görüldü. ‘Meydan Okuduk’ eseriyle yarışmaya başvuran Gültekin, önümüzdeki hafta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan törenle ödülünü alacak.
Fotoğrafın hikayesi
Kayseri’de 7 Ağustos 2016’da İlim Yayma Cemiyeti öncülüğünde Sivas Caddesi’nden Meydan’a kadar düzenlenen Milli İrade Yürüyüşü’nü konu alan çalışma Radisson Blu Hotel’in terasından çekildi.
İşte o fotoğraf:
Daha önce de haber dalında üçüncülük almıştı
Gültekin, 2015 yılında da Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Bölgesel Medya Yarışması’nda “İstanbul’da kaza yapan uçak, Kayseri’de Görüldü” haberiyle üçüncülük ödülünü dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan almıştı.
Bünyamin Gültekin kimdir?
1 Temmuz 1987 yılında Batman’da doğdu. İlkokulu Batman Hürriyet İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu İstanbul Üsküp İlköğretim Okulu, liseyi yine aynı şehirde Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi’nde tamamladı. 2011 Yılında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra kısa bir süre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü basın yayın biriminde görev aldı.
2012 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Gazetecilik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini almaya hak kazandı. Aynı yıl Kayseri Gündem Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Bölgesel Medya Yarışması’nda “İstanbul’da kaza yapan uçak, Kayseri’de Görüldü” haberiyle üçüncülük ödülünü dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan aldı. Yaklaşık 2 yıldır Enderun FM’de ‘Misafir Odası’ isminde bir radyo programını hazırlayıp sunmakta. 2016 yılının ocak ayında Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildiği Kayseri Gündem Gazetesinde halen bu görevini sürdürüyor.
Ödül kazananlar
15 Temmuz Mustafa Cambaz Özel Ödülü’ne Kadir Dede’nin Siirt’te Son Söz Gazetesi’nde yayınlanan ‘Darbe’ isimli eseri, BYEGM Özel Ödülü’ne ise Aksu TV’den Murat Eğridağ layık görüldü. Başvuru yapan 629 eserden, dereceye girenler şöyle:
Araştırma dalında birinci ‘Ege Göçmen Mezarlığı Oldu’ haberiyle 9 Eylül Gazetesi’nden Umut Karakoyun, ikinci ‘Antalya’nın Uyuşturucu Raporu’ ile Akdeniz Bülten Haber Dergisi’nden Esra Köksal, Üçüncü ‘Kopyala, Kes, Yapıştır Mütalaa Olmuş!’ adlı çalışma ile Yeni Malatya Gazetesi’nden Burhan Karaduman oldu.
Haber Fotoğrafı dalında birinciliğe ‘El Bab Şehidi’ ile Afyonkarahisar Hisar Gazetesi’nden Hayati Kanat, ikinciliğe ‘Meydan Okuduk’ adlı çalışmayla Kayseri Gündem’den Bünyamin Gültekin, üçüncülüğe ‘Süper Ay Gözlemlendi’ ile SES Gazetesi’nden Berkay Arıkan layık görüldü.
İnternet Haber Sitesi dalında birinci www.haber50.com, ikinci www.merhabahaber.com, üçüncüwww.akdenizmanset.com.tr oldu.
İnternet Haberi dalında birincilik ödülü ‘Kapının Ardında Kıymet Bekleyen Tarih’ ile Ajans Urfa’dan Özlem Koçhan’a, ikincilik ödülü ‘Demire Söz Geçiren Ustalardan Nahit Barın’ ile Bayburt Postası’ndan Hacı Murat Okutmuş’a, üçüncülük ödülü ’15 Temmuz’un Hain Planı’ ile Denizli Haber’den Sedat Kurt’a verildi.
Köşe Yazısı dalında birinci ‘Çarıklı Profesöre Veda’ ile Mardinlife Gazetesi’nden Abdulkadir Üründü, ikinci ‘Ankebut Düzeni Yıkılıyor’ ile Günışığı Gazetesi’nden Abdulmurat Kuşcubaşı, Üçüncü ‘Mülteci Çocuk Olmak’ ile Hürses Gazetesi’nden Derya Uğural oldu.
Mizanpaj dalında ‘Terörün Reklamını Yapmayacağız’ haberiyle Yenigün Gazetesi’nden Engin Çağlar birinciliğe, ‘Birlikte Türkiye’yiz’ haberiyle yine Yenigün Gazetesi’nden Samet Özünal ikinciliğe, ‘Hayallerimiz Vardı…’ haberiyle Halkın Sesi Gazetesi’nden Eren Aşkar üçüncülüğe layık görüldü.
Radyo Haber Programı dalının birincisi ‘Osmaniye’nin İl Oluşunun 20’ncı Yıl Özel Yayını’ ile Radyo 80’den Şükrü Tozluklu olurken, Umut Radyo’dan Uğur Çınar ‘Çorum Halk Kültüründe Gülmece’ ile ikinciliğe layık görüldü. Üçüncü ise yine Umut Radyo’dan ‘Çorum Kadın Kültür Merkezleri Faaliyetleri’ ile Meltem Dudu Çınar oldu.
Röportaj dalının birincisi ‘Bir Annenin Mucizeye Açılan Hikayesi: Kızımı Ölüme Teslim Etmedim” ile Antalya Körfez Gazetesi’nden Müzeyyen Yüce, ikinci ‘Bonzai FETÖ’den Beter’ ile Halkın Sesi Gazetesi’nden Mustafa Özdemir, üçüncü ‘Sanatçı Dediğin Birikimli Olmalı’ ile Eskişehir Son Haber Gazetesi’nden Burcu Dere oldu.
En İyi Yerel Televizyon Haberi dalında ilk üç ise şöyle sıralandı: Birinci ‘Bakırcılar Çarşısında Çekiç Sesi Azalıyor’ ile TV 19’dan Turan Yıldız ve Yusuf Baş, İkinci ‘Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci’ ile KON TV’den Fatih Çelik, Üçüncü ‘Bir Günlüğüne Engelli Olmak’ ile ES TV’den Rasim Kılıç ve Engin Kale.
Yerel Haber dalında ‘Pusula, Türk Medyasından Cerablus’a Giden İlk Gazete Oldu’ ile Gaziantep Pusula Gazetesi’nden Mehmet Demir birinci, ‘Samsunlu Mahkumun Azim Hikayesi’ ile Haber Gazetesi’nden Zerrin Somuncu ikinci, ‘İşte Darbe Gecesi 7’nci Üs’teki Telsiz Kayıtları…’ ile Yeni Malatya Gazetesi’nden Burhan Karaduman ve Ferdi Durdu oldu.
Haber: Tunahan Kaya
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), yerel medyanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, bu yıl 15 Temmuz’un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen “30’ncu Yerel Medya Özendirme Yarışması”nın kazananları belli oldu.
Kayseri Gündem’den büyük başarı
Yarışmada gazetemiz de büyük bir başarı elde etti. Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin haber fotoğrafı dalında ikinciliğe layık görüldü. ‘Meydan Okuduk’ eseriyle yarışmaya başvuran Gültekin, önümüzdeki hafta Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan törenle ödülünü alacak.
Fotoğrafın hikayesi
Kayseri’de 7 Ağustos 2016’da İlim Yayma Cemiyeti öncülüğünde Sivas Caddesi’nden Meydan’a kadar düzenlenen Milli İrade Yürüyüşü’nü konu alan çalışma Radisson Blu Hotel’in terasından çekildi.
İşte o fotoğraf:
Daha önce de haber dalında üçüncülük almıştı
Gültekin, 2015 yılında da Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Bölgesel Medya Yarışması’nda “İstanbul’da kaza yapan uçak, Kayseri’de Görüldü” haberiyle üçüncülük ödülünü dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan almıştı.
Bünyamin Gültekin kimdir?
1 Temmuz 1987 yılında Batman’da doğdu. İlkokulu Batman Hürriyet İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu İstanbul Üsküp İlköğretim Okulu, liseyi yine aynı şehirde Mehmet Niyazi Altuğ Lisesi’nde tamamladı. 2011 Yılında Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra kısa bir süre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü basın yayın biriminde görev aldı.
2012 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Gazetecilik Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini almaya hak kazandı. Aynı yıl Kayseri Gündem Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 1. Bölgesel Medya Yarışması’nda “İstanbul’da kaza yapan uçak, Kayseri’de Görüldü” haberiyle üçüncülük ödülünü dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’dan aldı. Yaklaşık 2 yıldır Enderun FM’de ‘Misafir Odası’ isminde bir radyo programını hazırlayıp sunmakta. 2016 yılının ocak ayında Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildiği Kayseri Gündem Gazetesinde halen bu görevini sürdürüyor.
Ödül kazananlar
15 Temmuz Mustafa Cambaz Özel Ödülü’ne Kadir Dede’nin Siirt’te Son Söz Gazetesi’nde yayınlanan ‘Darbe’ isimli eseri, BYEGM Özel Ödülü’ne ise Aksu TV’den Murat Eğridağ layık görüldü. Başvuru yapan 629 eserden, dereceye girenler şöyle:
Araştırma dalında birinci ‘Ege Göçmen Mezarlığı Oldu’ haberiyle 9 Eylül Gazetesi’nden Umut Karakoyun, ikinci ‘Antalya’nın Uyuşturucu Raporu’ ile Akdeniz Bülten Haber Dergisi’nden Esra Köksal, Üçüncü ‘Kopyala, Kes, Yapıştır Mütalaa Olmuş!’ adlı çalışma ile Yeni Malatya Gazetesi’nden Burhan Karaduman oldu.
Haber Fotoğrafı dalında birinciliğe ‘El Bab Şehidi’ ile Afyonkarahisar Hisar Gazetesi’nden Hayati Kanat, ikinciliğe ‘Meydan Okuduk’ adlı çalışmayla Kayseri Gündem’den Bünyamin Gültekin, üçüncülüğe ‘Süper Ay Gözlemlendi’ ile SES Gazetesi’nden Berkay Arıkan layık görüldü.
İnternet Haber Sitesi dalında birinci www.haber50.com, ikinci www.merhabahaber.com, üçüncüwww.akdenizmanset.com.tr oldu.
İnternet Haberi dalında birincilik ödülü ‘Kapının Ardında Kıymet Bekleyen Tarih’ ile Ajans Urfa’dan Özlem Koçhan’a, ikincilik ödülü ‘Demire Söz Geçiren Ustalardan Nahit Barın’ ile Bayburt Postası’ndan Hacı Murat Okutmuş’a, üçüncülük ödülü ’15 Temmuz’un Hain Planı’ ile Denizli Haber’den Sedat Kurt’a verildi.
Köşe Yazısı dalında birinci ‘Çarıklı Profesöre Veda’ ile Mardinlife Gazetesi’nden Abdulkadir Üründü, ikinci ‘Ankebut Düzeni Yıkılıyor’ ile Günışığı Gazetesi’nden Abdulmurat Kuşcubaşı, Üçüncü ‘Mülteci Çocuk Olmak’ ile Hürses Gazetesi’nden Derya Uğural oldu.
Mizanpaj dalında ‘Terörün Reklamını Yapmayacağız’ haberiyle Yenigün Gazetesi’nden Engin Çağlar birinciliğe, ‘Birlikte Türkiye’yiz’ haberiyle yine Yenigün Gazetesi’nden Samet Özünal ikinciliğe, ‘Hayallerimiz Vardı…’ haberiyle Halkın Sesi Gazetesi’nden Eren Aşkar üçüncülüğe layık görüldü.
Radyo Haber Programı dalının birincisi ‘Osmaniye’nin İl Oluşunun 20’ncı Yıl Özel Yayını’ ile Radyo 80’den Şükrü Tozluklu olurken, Umut Radyo’dan Uğur Çınar ‘Çorum Halk Kültüründe Gülmece’ ile ikinciliğe layık görüldü. Üçüncü ise yine Umut Radyo’dan ‘Çorum Kadın Kültür Merkezleri Faaliyetleri’ ile Meltem Dudu Çınar oldu.
Röportaj dalının birincisi ‘Bir Annenin Mucizeye Açılan Hikayesi: Kızımı Ölüme Teslim Etmedim” ile Antalya Körfez Gazetesi’nden Müzeyyen Yüce, ikinci ‘Bonzai FETÖ’den Beter’ ile Halkın Sesi Gazetesi’nden Mustafa Özdemir, üçüncü ‘Sanatçı Dediğin Birikimli Olmalı’ ile Eskişehir Son Haber Gazetesi’nden Burcu Dere oldu.
En İyi Yerel Televizyon Haberi dalında ilk üç ise şöyle sıralandı: Birinci ‘Bakırcılar Çarşısında Çekiç Sesi Azalıyor’ ile TV 19’dan Turan Yıldız ve Yusuf Baş, İkinci ‘Afrikalı Öğrencilerin Kar Sevinci’ ile KON TV’den Fatih Çelik, Üçüncü ‘Bir Günlüğüne Engelli Olmak’ ile ES TV’den Rasim Kılıç ve Engin Kale.
Yerel Haber dalında ‘Pusula, Türk Medyasından Cerablus’a Giden İlk Gazete Oldu’ ile Gaziantep Pusula Gazetesi’nden Mehmet Demir birinci, ‘Samsunlu Mahkumun Azim Hikayesi’ ile Haber Gazetesi’nden Zerrin Somuncu ikinci, ‘İşte Darbe Gecesi 7’nci Üs’teki Telsiz Kayıtları…’ ile Yeni Malatya Gazetesi’nden Burhan Karaduman ve Ferdi Durdu oldu.
Haber: Tunahan Kaya