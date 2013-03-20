Kayseri Güvenilir Bir Şehir mi?

Oluşturulan yeni hizmet politikalarına halkın talepleri doğrultusunda yön verilmesi ve vatandaş memnuniyetini arttırarak, hizmet kalitesini de yükseltmek için yapılan çalışmalar çerçevesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Vatandaş Memnuniyeti Anketi düzenlendi.

Ankette vatandaşlara, “Polisin vatandaşlara davranışlarını genel olarak olumlu buluyor musunuz?

Kayseri İlini emniyet ve asayiş yönünden yeterince güvenli bir şehir olarak görüyor musunuz?

Polisin her türlü ihbar ve şikayetleri yeterince değerlendirdiğine inanıyor musunuz?” soruları yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 73’ünün her türlü ihbarların ve şikayetlerin değerlendirildiğine inandığı, yüzde 22’sinin kararsız ve yüzde 5’inin ise ‘Hayır’ cevabı verdiği ortaya çıktı.

Vatandaşların yüzde 84’ünün ise Kayseri’nin emniyet ve asayiş yönünden yeterince güvenli bir şehir olarak gördüğü, yüzde 11’inin kararsız, yüzde 5’inin ise Kayseri’nin güvenli bir şehir olmadığını belirttiği bildirildi.

Polisin vatandaşlara davranışları konusunda ise, vatandaşların yüzde 82’sinin olumlu bulduğu, yüzde 9’unun kararsız ve yüzde 9’unun ise olumlu bulmadığı kaydedildi.